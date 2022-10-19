Son dakika haberleri... Terör örgütü şüphelisi 6 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Terör örgütü şüphelisi 6 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

19.10.2022 13:48
Son dakika haberleri... Terör örgütü şüphelisi 6 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika gelişmesine göre EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ/PDY ile 1 PKK şüphelisi yakalandı.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ/PDY ile 1 PKK şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Z.C., S.E., M.B., S.E. ve G.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.

Ekipler, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri bir başka operasyonda ise Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Türkiye'nin dengeci dış politikasını anlıyoruz' Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Türkiye'nin dengeci dış politikasını anlıyoruz' Son dakika gündem: İSTANBUL-İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 14 GÖZALTI Son dakika gündem: İSTANBUL-İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Yunanistan, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Terör örgütü şüphelisi 6 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 20:16:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Terör örgütü şüphelisi 6 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement