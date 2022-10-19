Son dakika haberleri... Terör örgütü şüphelisi 6 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ/PDY ile 1 PKK şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Z.C., S.E., M.B., S.E. ve G.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.Ekipler, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri bir başka operasyonda ise Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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