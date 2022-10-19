Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Z.C., S.E., M.B., S.E. ve G.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

Yunanistan, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Terör örgütü şüphelisi 6 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

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