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Son Dakika | Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden sanığın eylemleri gerekçeli kararda - Son Dakika

Son Dakika | Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden sanığın eylemleri gerekçeli kararda

19.08.2021 11:28
Son Dakika | Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden sanığın eylemleri gerekçeli kararda, System.String[]

Son dakika haberi... Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla yargılanan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanığın eylemleri gerekçeli kararda anlatıldı.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla yargılanan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanığın eylemleri gerekçeli kararda anlatıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, 2 Temmuz'da tutuklu M.G'ye verilen hapis cezasına ilişkin hazırlanan 15 sayfalık gerekçeli kararda, iddialara, sanığın katıldığı eylem ve etkinlikler ile savunmasına yer verildi.

Kararda, M.G'nin terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının güdümündeki bir dernekte sözde sorumlu düzeyinde aktif faaliyet yürüttüğü, Adana ve Mersin'de propaganda içeren dergiler dağıttığı belirtildi.

M.G'nin örgütsel eylemlerini yürütürken "Mervan" kod adını kullandığı, 2017-2018'de PKK/KCK'nın sözde sorumlularının yardımcılığını yaptığı, terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde Batman'da patlayıcı dağıttığı ve bu nedenle hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı kararda anlatıldı.

Gerekçeli kararda, M.G'nin örgüte eleman kazandırmak amacıyla üniversiteli öğrencileri hedef alan faaliyetler yürüttüğü bilgisine de yer verildi.

Örgütsel eylemleri tanık ifadesinde

Gerekçeli kararda ifadelerine yer verilen, hakkında terör örgütü PKK soruşturması da yürütülen gizli tanık "Açelya", sanık M.G'nin 2019'da örgütsel eylemleri organize etmek için Batman'a geldiğini belirtti.

M.G'nin Batman'da gençlere yönelik örgüt propagandası yaptığını anlatan gizli tanık, "Mervan kod adlı M.G'yi tanıyorum. PKK/KCK'nın sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da Batman'da örgüt mensuplarını kışkırtıyordu. Ayrıca o dönemde karakola el yapımı patlayıcı atılması için plan yapıyordu. M.G. gençlerin PKK'nın dağ kadrosuna katılması için yoğun çaba harcıyordu." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki PKK soruşturması kapsamında ifadelerine yer verilen bir başka tanık da 2012'de Karabük Üniversitesinde eğitim aldığı dönemde M.G'nin yoğun baskısına maruz kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"2012-2013'te Karabük Üniversitesinde okurken bu kişi bana devamlı PKK terör örgütüne katılmam yönünde baskı yapıyordu. Bana 'Eğer örgüte katılmazsan seni nerede olsa buluruz.' diyordu. Ayrıca o dönemde benden başka öğrencilere karşı da terör örgütüne katılmaları yönünde baskı yaptığına şahit oldum. M.G'nin İstanbul'dan geldiğini çok iyi biliyorum. Ayrıca bulunduğumuz ortamlarda terör örgütü ile irtibatlı dergileri getirir ve okumamızı isterdi, bu konuda baskı yapardı. Örgüte katılmamız yönünde yoğun propaganda yapardı. M.G. bize 'Örgüte katılmazsanız Karabük'te sizi okutmayız.' dedi. Ben bu baskılardan dolayı okulu bırakmak zorunda kaldım, M.G'yi 2013'ün kasım ayına kadar Karabük'te gördüm."

Üst sınırdan ceza

Gerekçeli kararda, fiziki takip ve iletişim tespit tutanağı, HTS kayıtları ile M.G'nin örgüt mensuplarıyla irtibatları, sanığın örgüt içinde aktif rol oynadığına ilişkin beyanlar dikkate alınarak M.G'nin terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğunun anlaşıldığı ve alt sınırından uzaklaşılarak hüküm kurulduğu belirtildi.

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suç unsurlarının oluştuğu vurgulanan kararda, M.G'nin üst sınırdan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Kararda, sanığın görevleri sorgulamaksızın kabul ederek örgütle organik bağını ortaya koyduğu ve suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı kaydedildi.

Batman, Adana, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden sanığın eylemleri gerekçeli kararda - Son Dakika


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