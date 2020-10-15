Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 32'si tutuklu 61 sanık hakkında hazırlanan iddianamede yer alan tanık ifadelerinde, terör örgütü PKK ile HDP'nin ilişkisi dikkati çekti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik soruşturma dosyasında yer alan sanıklar için hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 3 bin 253 sayfalık iddianamede, örgütün eylemleri hakkında bilgiler yer aldı.

Örgütün kentteki yapılanmalarının ayrıntılı anlatıldığı ve ele geçirilen delillere yer verilen iddianamede, terör örgütünün HDP'yi kamuflaj olarak kullanmasına yönelik etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelere de yer verildi.

"HDP'nin terör örgütüne katılımdaki rolü" başlığı altında çok sayıda tanığın terör örgütüne HDP binalarındaki kişiler aracılığıyla katıldığını anlattıkları ifadelerin bulunduğu iddianamede, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan teröristin Gaziantep'e gelerek gençlik meclisini oluşturduğu ayrıntılı anlatıldı.

İddianamede, "HDP Gençlik Meclisinin kurulus¸ nedeni legal görünümlü faaliyetler üzerinden örgütlenmenin sagˆlanması, HDP Gençlik Meclisi içerisine giren gençlerin burada verilecek egˆitimler ve yürütülecek faaliyetler sonrası DGH içerisine aktarımı planlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen tanık R.T, 2018 yılında Sırrı Süreyya Önder'in Mersin'de düzenlediği bir toplantıya katıldığını, toplantıda yanına gelen HDP gençlik kollarından bir kişinin davetiyle buraya gidip gelmeye başladığını anlattı.

Zaman ilerledikçe yaptıklarının terör örgütüne yönelik eylemler olduğunu anladığını itiraf eden R.T, şunları kaydetti:

"Ben HDP Gençlik Meclisi içerisine siyasi bir parti gençligˆi oldugˆunu zannettigˆim için girdim. Ancak zaman ilerledikçe bu yapının adını ilk önce Gençlik Meclisi oldugˆunu daha sonra asılan pankartlar ve yapı içerisindeki s¸ahısların konus¸malarından ve yapmıs¸ oldukları eylemlerden, bu yapının siyasi bir partinin gençlik yapılanması degˆil de örgüt tarafından kurdurulan yani örgütün gençlik yapılanması DGH üyelerini gizlemek, faaliyetlerini parti çalıs¸ması adı altında rahat yapmaları için kurulan bir yapı oldugˆunu anladım."

Çukur eylemleri sonrası gizliliğe dikkat etmişler

İddianamede ifadesi yer alan gizli tanık "A25Z42" de örgüte mahalledeki arkadaşları aracılığıyla girdiğini, örgütün çukur eylemleri sonrasında gizliliğe daha fazla dikkat ettiğini kaydetti.

Yurt genelinde gençlik meclislerinin kurulduğunu anlatan gizli tanık, şunları ifade etti:

"Terör örgütü, gençlik yapılanmasını yeniden toplamak ve des¸ifreleri önlemek amacıyla parti altında yapılanmaya gidilmesine karar verdi. Gençlik meclisleri ismi verilerek yapı kuruldu ve s¸u anda Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren s¸ahıslar legal bir etkinlik oldugˆu zaman bu partinin Gençlik Meclisini kullanarak etkinliğe katılırlar. PKK terör örgütünün eylem çagˆrısı oldugˆu zaman pankart asma, sokak olayları gerçekles¸tirdikleri zaman da DGH ismini kullanmaktadırlar. Örgüt illegalden legale geçis¸ için bu yapıyı kurdurttu."

"Şahıslar parti çalıs¸ması altında partiye çekilir, örgüte ılımlılar aralarından seçilir"

Örgüte eleman kazandırmada HDP'nin rolünü anlatan gizli tanık "A25Z42" şu bilgileri paylaştı:

"Örgüte elman temininde öncelikle arkadas¸ ortamlarını kullanılmaktadır. Öncelikle s¸ahıslar parti çalıs¸ması altında partiye çekilir, örgüte ılımlı olan s¸ahıslar seçilir ve ayrı olarak örgüt ile ilgili egˆitimlere alınırlar. S¸u anda da gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren s¸ahıslar tarafından toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılar 'yurtsever' olarak nitelendirilen aileler, gençlik meclisi içerisinde faaliyet gösteren s¸ahısların evlerinde ve genellikle de HDP binasında yapılmaktadır. Toplantılar gündeme göre aylık veya haftalık olarak yapılmaktadır. Gençlik meclisi adı altında gerçekles¸tirilen toplantılarda genellikle gündeme göre parti çalıs¸ması toplantıları yapılır. Örgütün eylem talimatı var ise bu da ılımlı olanlar ile belirttiğim gibi ayrı toplantılar yapılır. Eskiden farklı olarak s¸u anda gizlilik ön plandadır. Bu nedenle yapılacak olan eylemler konusunda ayrı toplantı yapılmaktadır. Gençlik meclislerinin kurulus¸ amacı öncelikle DGH içerisine eleman temini daha sonrada örgütün silahlı kanadı eleman temin etmektedir."

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapısı DGH'ye katılanların, HDP'nin gençlik meclisinden seçildiğini ifade eden tanık, şunları aktardı:

"DGH yapılanmasına katılan kis¸i, ilk bas¸ta bunun PKK terör örgütü oldugˆunu bilmez ancak yanındaki örgüt mensuplarının söylemleri üzerine örgütü tanımaya bas¸lar. Yavas¸ yavas¸ örgütlenmeye bas¸larlar. Daha sonra ideolojik egˆitim almaya bas¸larlar. Genellikle ev toplantılarında egˆitimler yapılır. HDP binasının ikinci katında gençlik meclisi adı altında toplantı yapılmaktadır. Toplantıya gelirken telefonlar toplanır. Bu toplantılardaki amaç süreç degˆerlendirilmesi, mahallede yapılacak etkinliklerin planlanması vs s¸eylerdir. Yas¸anan bu süreçlerden sonra DGH yapılanmasında bulunan kis¸i PKK terör örgütü üyesi oldugˆunu bilir ve örgütten gelen talimatları yerine getirir. İsmini verdigˆim kis¸iler de bulundukları yapının PKK terör örgütüne bagˆlı oldugˆunu bilirler ve bu bilinçle eylemlerini gerçekles¸tirirler. Zaten bu kis¸ilerin ailesinden bazıları PKK'nın dagˆ kadrosundadırlar. Daha basit ifade ile söylersem sokaktan her geçen bu yapılanmaya katılamaz."

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmış, 61 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.