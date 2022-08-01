Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman etkisiz hale getirildi

01.08.2022 10:22

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) yürütme konseyi üyesi Erhan Arman, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği özel operasyonla özel operasyonda öldürüldü.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanan "Berxwedan Muş" kod adlı terörist Erhan Arman, serbest bırakılmasının ardından 2013'te Muş kırsalında örgüte katıldı.

2019 YILINDA YÖNETİCİ OLDU

Terör örgütünde, yurt içinde silahlı faaliyetler yürüten ve çok sayıda eyleme katılan Arman, Suriye'ye geçerek Aynularab'da örgüte eleman temini çalışmaları yaptı, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti. Arman, 2019'da örgütün sözde Aynularab eyalet yürütmesine yönetici olarak getirildi.

TÜRKİYE'NİN HAREKATLARINA KARŞI SAVUNMA PLANLIYORDU

Burada Aynularab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirilen terörist Arman'ın, Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planladığı öğrenildi. Terörist Arman, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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MİT, PKK-YPG AYN EL ARAP EYALET YÜRÜTME KURULU ÜYESİ 'BERXWEDAN MUŞ' KOD ADLI ERHAN ARMAN'I,OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRDİ MİT, PKK-YPG AYN EL ARAP EYALET YÜRÜTME KURULU ÜYESİ 'BERXWEDAN MUŞ' KOD ADLI ERHAN ARMAN'I,OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRDİ MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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