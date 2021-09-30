Üye Girişi
Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı

30.09.2021 15:22
Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı, System.String[]

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yapılan operasyonda, terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya para taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yapılan operasyonda, terör örgütü TKP/ML-TİKKO'ya para taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz Cumartesi günü devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların kullandığı otomobile yapılan detaylı aramada, bir bavul içinde toplam 78 milyon 505 bin Kuzey Kore Wonu para ele geçirildi. Yüklü miktardaki paraya savcılık talimatı ile el konulurken, zanlılar sorguya alınarak Kuzey Kore parasının teslim edileceği adres incelemeye alındı.

Zanlıların kurye olduğu ve paranın sol terör örgütlerinden TKP/ML-TİKKO'ya aktarılacağı tespit edildi. Soruşturma kapsamında çalışmalar derinleştirilirken, 'kurye' oldukları anlaşılan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler, burada paraları TKP/MLTİKKO mensuplarından aldıklarını ve yine aynı örgüte mensup kişilere aktarmak üzere götürdüklerini itiraf etti.

Yapılan çalışmalarda paraların teslim edileceği örgüt üyelerine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Bu sabah eş zamanlı yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ile 1 Sigsauer marka tabanca ve bu silaha ait şarjör ile mermiler ele geçirildi. Operasyonda para sayma makinasına de el konuldu.

(Sadık Kahraman-İHA)

Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı
Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı
Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı
Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı
Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı

Kuzey Kore, Başakşehir, İstanbul, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı 15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi 14:50 Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 14:43 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı 14:24 Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı 14:00 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı
Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı 13:52 Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar 12:26 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar

Son Dakika Haberleri
15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı
15:11 Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu
15:03 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı
15:00 Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi
14:48 17 yaşında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi
14:27 Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor
14:24 Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı
13:58 İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı
13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda mesaj verdi: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek
13:49 Messi'den sonra Barcelona komple dağıldı
Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama: Oldukça olumlu geçti, iş birliği içinde olacağız Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama: Oldukça olumlu geçti, iş birliği içinde olacağız         
15:23
Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu         
15:11
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
17 yaşında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi 17 yaşında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi         
14:49
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz         
13:59
"Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü         
12:53
Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti         
12:24
Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş         
12:10
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 15:28:11. #1.13#
SON DAKİKA: Terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyelerine Kuzey Kore parası taşıyan 2 kurye ve 3 örgüt üyesi yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement