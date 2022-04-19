Son Dakika | Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç'te 30 genci alıkoydu - Son Dakika
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Son Dakika | Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç'te 30 genci alıkoydu

19.04.2022 13:04
Son Dakika | Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç'te 30 genci alıkoydu

Son dakika haberler... TEL Terör örgütü YPG/PKK, Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç ilçesinde 30 genci, "zorunlu askerlik" adı altında silahlı kadrosuna katacak.

TEL Terör örgütü YPG/ PKK, Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç ilçesinde 30 genci, "zorunlu askerlik" adı altında silahlı kadrosuna katacak.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, varlık gösterdiği Münbiç ilçesinde son bir haftada "zorunlu askerlik" adı altında 30 genci alıkoydu.

ABD destekli YPG/PKK, Deyrizor, Rakka ve Haseke illerinde işgalinde tuttuğu bölgelerde de gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katmaya devam ediyor.

Terör örgütü, bu amaçla alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için genellikle terör kamplarına götürüyor.

Örgütün bu uygulaması halk ayaklanmasına neden olmuştu

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'te, terör örgütü YPG/PKK ile bölge halkı arasında 31 Mayıs 2021 tarihinde aynı uygulama nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

Terör örgütün ilçede "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulaması için başlayan protestolarda 8 sivil ölmüş, 27 sivil yaralanmıştı.

Söz konusu gösterilerin ilçe geneline kısa sürede yayılmasının ardından YPG/PKK, Münbiç halkının sözde zorunlu askerlik uygulamasının durdurulması ve alıkonulanların serbest bırakılması taleplerini kabul etmiş ve bunun üzerine halk, eylemlerini durdurmuştu.

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Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç'te 30 genci alıkoydu - Son Dakika


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