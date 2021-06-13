Üye Girişi
Son dakika... Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı - Son Dakika

Son dakika... Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı

13.06.2021 16:04

Son dakika haberler: ÖMER KOPARAN/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, yuvalandığı Tel Rıfat'tan Grad füzesi ve top atışlarıyla hedef aldığı Afrin'deki sivil hastane kullanılamaz hale geldi.

ÖMER KOPARAN/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın, yuvalandığı Tel Rıfat'tan Grad füzesi ve top atışlarıyla hedef aldığı Afrin'deki sivil hastane kullanılamaz hale geldi.

AA kameralarına yansıyan görüntülerde, Afrin'deki Şifa Hastanesinin duvarlarının yıkıldığı, ekipmanların hasar aldığı ve binanın hizmet dışı kaldığı görüldü.

Hastane Müdürü Dr. Hasan, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Hastanemiz hedef alındı ve iki doktor hayatını kaybetti, beş çalışanımız ise yaralandı." dedi.

Güvelik gerekçesiyle soyadını vermek istemeyen Hasan, hastanenin bölgedeki sivillere acil bölümü, doğumhane ve diğer polikliniklerle ücretsiz hizmet verdiğini belirtti.

Yalnızca sivillere hizmet veriyordu

Dr. Hasan, "Tamamıyla sivillere hizmet eden hastane terör örgütünce hedef alındı. Bu, savaş suçudur. Siviller hastanemize gelip tedavi olmak istediler. İlaçlarını alıp çıkacakken hastaneden kefenle gittiler." ifadesini kullandı.

Hastane Müdürü, birçok ekipmanın zarar gördüğünü ve hastanenin kullanılamaz hale geldiğini vurguladı.

Saldırılar, daha önce yaralananların tedavisi sırasında düzenlendi

Hastanedeki sağlık çalışanlarından Abdurrahim Türkmen de YPG/PKK'nın dünkü saldırılarının daha önce yaralananların tedavi edildiği sırada gerçekleştiğine dikkati çekti.

Türkmen, "Hastanede yaralılara tedavi sağlayamadığımız için onları bölgedeki diğer hastanelere naklettik. Hastaneyi yeniden ayağa kaldıracağız ve bölgedeki sivillere hizmet edeceğiz." dedi.

13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye dün akşam saatlerinde Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'nın 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı ancak örgüt, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdürüyor.

Son dakika... Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı
Son dakika... Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı
Son dakika... Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı
Son dakika... Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı

Hastane, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık 16:57 Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı 16:20 Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı Akademisyen, feci şekilde can verdi! Tedavi gördüğü hastanenin 8. katından düştü 16:11 Akademisyen, feci şekilde can verdi! Tedavi gördüğü hastanenin 8. katından düştü
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş 16:07 Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı 15:36 Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde 15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde
Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim 14:44 Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var 13:31 Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var

Son Dakika Haberleri
17:10 Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
16:57 Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık
16:49 Kaçak kazı sevdası ölüm getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı
16:20 Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı
16:07 Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş
16:06 Marcelo, Türk mutfağıyla tanıştı! Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
16:02 Markette, dünürlerine ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı
15:18 Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde
14:48 Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum
Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek         
17:11
Kaçak kazı sevdası ölüm getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı Kaçak kazı sevdası ölüm getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı         
16:49
Bahçeye dadanan kargalar nedeniyle yaptığı sensörlü korkuluk görenleri ürkütüyor Bahçeye dadanan kargalar nedeniyle yaptığı sensörlü korkuluk görenleri ürkütüyor         
16:18
Marcelo, Türk mutfağıyla tanıştı! Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı Marcelo, Türk mutfağıyla tanıştı! Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı         
16:07
Markette, dünürlerine ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı Markette, dünürlerine ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı         
16:02
Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben         
15:18
Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum         
14:49
Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu         
13:59
Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu         
12:34
Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez         
12:28
Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış         
12:26
Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti         
11:03
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 17:15:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de hedef aldığı sivil hastane hizmet dışı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement