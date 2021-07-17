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Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı (2) - Son Dakika

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı (2)

17.07.2021 12:56

Edinilen son dakika gelişmesine göre Suriye'de ülkenin yaklaşık üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke ilinde Türkiye ile sınır hattı boyunca yaklaşık 113 kilometre uzunluğunda tüneller kazdığı ortaya çıktı.

Suriye'de ülkenin yaklaşık üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/ PKK'nın Haseke ilinde Türkiye ile sınır hattı boyunca yaklaşık 113 kilometre uzunluğunda tüneller kazdığı ortaya çıktı.

Katar Merkezli Al Jazeera televizyonunun "Mesafe Sıfır" adlı belgesel programında, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu bölgelerde kazdığı tünelleri, yoksulluğa mahkum edilen bölge halkının yaşadığı zorlukları, YPG ile PKK bağlantısı ve örgütün ilkel yollarla çıkardığı petrolün çevreye verdiği zarar anlatıldı.

Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerde yasa dışı faaliyetlerine ışık tutulan belgeselde, programın araştırma ekibi, Irak üzerinden Haseke iline geçerek buradaki sivil yerleşimlerde, gizli çekimlerle terör örgütünün sınır hattında kazı çalışmalarına devam ettiğini görüntüledi.

Belgeselde, Rümeylan-Kamışlı hattındaki birçok yerleşimde tünel çıkışlarının mavi örtülerle kaplanarak gizlenmeye çalışıldığına dikkat çekilerek YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinin Türkiye sınırındaki Amuda ve Malikiyye bölgelerini bağlayan yaklaşık 113 kilometre uzunluğunda tünellerin olduğu belirtildi.

Söz konusu hatta yer alan yerleşim yerlerinde 1500'den fazla tünel çıkışının olduğu kaydedilirken sadece Nusaybin'in karşısında yer alan Kamışlı ilçe merkezinde, 1200 tünel çıkışının bulunduğu kaydedildi.

Tünellerin birbirine bağlanarak şebekeler oluşturduğu vurgulanırken Kamışlı ilçe merkezindeki tünellerin oluşturduğu şebekenin toplam uzunluğunun 90 kilometreyi bulduğu kaydedildi.

Kamışlı'da Türkiye sınırına yakın 20 tünel çıkışının bulunduğu aktarılırken bunlardan birinin ise sınıra sadece 185 metre uzaklıkta yer aldığına dikkat çekildi.

Belgeselde kanalın teknik ekiplerinin analizleri ve yapılan gizli çekimler doğrultusunda Kamışlı'daki bazı tünellerin yönlerinin Nusaybin ilçesine doğru uzadığı belirtildi.

Belgeselde Kamışlı'nın doğusunda petrol yataklarının bolca bulunduğu ve ABD güçlerinin yoğun olarak varlık gösterdiği Rümeylan bölgesinde de örgütün yoğun tünel kazı çalışmaları yürüttüğünün bilgisine yer verilirken burada 30 kilometre uzunluğunda tünellerin olduğu ifade edildi.

Belgeselde konuşan ve adı gizlenen bir sivil, 2 oğlunun YPG/PKK tarafından tünel kazmaya zorlandığını söyledi.

YPG ile PKK'nın iç içe olduğu anlatıldı

Terör örgütü YPG/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin eski sözcülerinden Talal Silo'nun görüşlerine de yer verilen belgeselde, YPG/PKK safları içerisinde Kandil Dağı'ndan gelen PKK'lı teröristlerin yer aldığına işaret edildi.

Terör örgütü YPG/PKK'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'ye sığınan Silo, konuşmasında YPG/PKK elebaşlarının Kandil'den aldığı talimatlarla hareket ettiğini anlattı.

YPG/PKK işgalindeki çoğu yerleşimlerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sıkça görüldüğüne vurgu yapılan belgeselde, gizlice çekilen bir tünelin duvarında "Apo" yazısı görüldü.

Petrol zengini bölgelerde halkın çöplüklerden geçim sağladığı görüntülendi

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu Haseke ilindeki sivillerin yaşadığı sıkıntılara geniş yer verilen belgeselde, gizli çekimlerle petrol zengini bölgede halkın sefalet içinde yaşam mücadelesi verdiği anlatıldı.

Görüntülerde, onlarca kişinin Rümeylan kenti dışında ABD üssü yakınlarında yer alan bir çöplükte atıkları topladıkları kaydedildi.

Geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin çöplükten elde ettiklerini satarak geçimlerini sağladıkları anlatıldı.

İlkel yollarla çıkarılan petrol çevre kirliliğine yol açıyor

Programda konuşmasına yer verilen Haseke'de eskiden çalışmış Petrol Mühendisi İbrahim İbrahim, terör örgütünün ilkel yollarla petrol çıkardığını söyledi.

İbrahim, "SDG'nin petrolü doğru ve bilimsel olarak işletebilecek eğitimli ve kalifiye bir ekibi bulunmamaktadır. Dolayısıyla rastgele çıkarıyorlar. Çevreyi düşünmüyorlar. Petrol çıkarırken meydana gelen sızıntıları önemsemiyorlar." dedi.

Terör örgütünün Malikiyye ilçesinin Sıbieyhiye köyünde sivillerin evlerinin yer aldığı bir noktada da ilkel yollarla petrol çıkardığı görülürken bu işlemden dolayı köyde kötü kokuların hakim olduğu ve çevreye büyük kirlilik yaşatıldığı ifade edildi.

Çocuklar engelli doğuyor, kanser hastalığı arttı

Petrol kuyuları yakınlarındaki Mabede beldesinde bir klinikte ise çok sayıda hastanın olduğu görüntülenirken, hastaların büyük bir kısmının göğüs hastalıklarından dolayı sağlık merkezine geldiği belirtildi.

Belgeselde konuşan köy sakinleri, petrolün yerleşim alanlarındaki kuyulardan ilkel yollarla çıkarılmasından ve işletilmesinden dolayı son dönemde çok sayıda çocuğun engelli doğduğunu belirtti.

Görüntülerde adı ve çalıştığı yer gizlenen Haseke'deki bir doktor, son dönemde ilkel rafine tesislerinin artmasından dolayı bölgede göğüs hastalıklarının ve buna bağlı ölümlerin arttığını kaydederken ilkel yollarla elde edilen petrolden ötürü yeni doğan çocuklarda kanser oranının arttığına dikkati çekti.

Doktor, son dönemde bir kısmı çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin kanserden hayatını kaybettiğini belirtti.

"Can güveliği yok"

Adı verilmeyen ve oğlu YPG/PKK güçlerince alıkonun yaşlı bir adam ise bölgede halkın maruz kaldığı durumları anlattı.

Yaşlı adam, "Konuşmaya korkuyorum. Beni hapse atıp işkence yapabilirler. Benden daha yaşlı olanları bile alıkoydular. Burada bir düzen yok. Burada yaşlı, çocuk demeden istediklerini tutukluyorlar. Kardeşimin çocukları ve onlarla birlikte 2 kadın 3 aydır tutuklu. Biri 12 yaşında çocuk ve kalp hastası. Yemin ederim burada can güvenliği yok." dedi.

Teröristlerce eşi alıkonulan Hasekeli Delel, 8 çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığını belirtti.

Görüntülerde yüzü gizlenmeyen Delel, "Eşimi ne kadar arasam da bulamadım. Eşim sizde değilse nerede peki diye sordum (YPG/PKK'lılara) onlara. Eşimi nerede arayacağımı bilmiyorum, bizim köyden 20 kişiyi alıkoydular." diye konuştu.

Öte yandan sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı verilerine göre, YPG/PKK tarafından alıkonulan en az 3 bin 417 kişinin akıbeti bilinmiyor.

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı (2)
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı (2)
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı (2)
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı (2)

Türkiye, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı (2) - Son Dakika
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