Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda bölgedeki ilk belirlemelere göre 5 çocuk olmak üzere 8 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındıkları belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır. " ifadeleri kullanıldı.

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