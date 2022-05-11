Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'da tünel kazılmasına karşı çıkan sivilleri alıkoydu - Son Dakika
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Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'da tünel kazılmasına karşı çıkan sivilleri alıkoydu

11.05.2022 14:57
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'da tünel kazılmasına karşı çıkan sivilleri alıkoydu

Son dakika haberleri: Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Rakka iline bağlı Mahlat köyünde tünel kazılmasına karşı çıkan 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu.

Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin Rakka iline bağlı Mahlat köyünde tünel kazılmasına karşı çıkan 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği sivil yerleşimlerde yasa dışı faaliyetlerine karşı çıkan bölge halkına baskısı sürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki Rakka'nın kuzey kırsalındaki Ayn İsa beldesine bağlı Mahlat sakinleri, köylerinde tünel kazılmasına karşı çıktı.

Bunun üzerine köye baskın düzenleyen terör örgütü mensupları, 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu.

YPG/PKK, işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle Türkiye-Suriye sınır hattına yakın alanlarda askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor.

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Suriye, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'da tünel kazılmasına karşı çıkan sivilleri alıkoydu - Son Dakika


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