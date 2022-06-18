Kocaeli'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine yönelik şahıslarla alakalı operasyon düzenlendi. Perşembe günü Başiskele ve Darıca ilçelerinde yapılan operasyonda C.M. ve S.E. isimli iki şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Ayrıca 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, YPG kamplarında silahlı ideolojik eğitim aldıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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