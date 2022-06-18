Son dakika! Terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! Terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şahıs tutuklandı

18.06.2022 13:08
Son dakika! Terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şahıs tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 şahıs tutuklandı.

Kocaeli'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 şahıs tutuklandı.

Kocaeli'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine yönelik şahıslarla alakalı operasyon düzenlendi. Perşembe günü Başiskele ve Darıca ilçelerinde yapılan operasyonda C.M. ve S.E. isimli iki şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Ayrıca 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, YPG kamplarında silahlı ideolojik eğitim aldıkları öğrenildi.

İki şahıs adli mercilerde yapılan işlemlerin ardından tutuklandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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