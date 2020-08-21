İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam ettirilen istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan H.T. isimli şahıs, Bayraklı ilçesinde ikamet ettiği adres tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin adli işlemlerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında devam ettiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:02

Kaynak: İHA

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