Son Dakika | Terör örgütünün 'hacker'larına operasyon: 21 gözaltı kararı
Son dakika gündem haberi... ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK adına siber saldırılarla örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK adına siber saldırılarla örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 17 ilde operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içinde, örgütün talimatıyla faaliyet yürüten 'Mezopotamia Hackers' isimli örgüt grubuna yönelik çalışma başlatıldı. Araştırma sonucu gruba mensup şüphelilerin, 81 ilde 411 kamu kurum ve kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi. Örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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