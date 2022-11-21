Gaziantep'te yaşanan terör saldırısı sonrası Karkamış ilçesindeki okullarda eğitime 1 hafta ara verildi

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Roketler ilçe merkezindeki 1 lise, iki ev ve Karkamış Sınır Kapısı'ndaki bir tıra isabet etti.

SALDIRILARDA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 10 YARALI VAR

Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Sınır ötesinden havan atıldı. İlk tespitlerde 3 hava atışı gerçekleştirildi. Bunlar yerleşim yerine isabet etti. 6 yaralımız hastaneye intikal ettirildi. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 1'i çocuk, 1'i de öğretmen" dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise "3 şehidimiz, 10 yaralımız var. Şehitlerimizden biri sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ı kaybettik" şeklinde konuştu.

KARKAMIŞ'TA OKULLAR 1 HAFTA TATİL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Karkamış bölgesinde tüm okulların 1 hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı. Özer, "Acılıyız. 2 şehidimiz var. 10'a yakın yaralımız var. Okula terör saldırısının isabet etmesi bizi çok yaraladı. Öğrencilerin kitaplarını bırakarak sığınağa gitmeleri bizi çok hüzünlendirdi. Ayşenur Alkan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Hızlı bir şekilde toparlanacağız. Bu hafta Karkamış'ta tüm okullarımızı tatil edeceğiz. Hızlı bir şekilde okullarımızı onaracağız" ifadelerini kullandı.

KİLİS'E DE ROKET ATILMIŞTI

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, YPG/PKK'ya ağır darbe indirdi. TSK'nın operasyonun ardından terör örgütü dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı Bölgesi'ne roket attı. Saldırıda 1 asker ve 7 polis yaralandı.