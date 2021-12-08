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Terör saldırısında bacaklarını kaybeden işçi protezle ayağa kalkmak istiyor - Son Dakika

Terör saldırısında bacaklarını kaybeden işçi protezle ayağa kalkmak istiyor

08.12.2021 11:08

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 9 ay komada kalan ve iki bacağını kaybeden Yaşar Çetin, ailesinin verdiği moralle hayatını sürdürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 9 ay komada kalan ve iki bacağını kaybeden Yaşar Çetin, ailesinin verdiği moralle hayatını sürdürüyor.

Türkiye- Irak sınırında güvenlik yolu yapımında çalışan Çetin, 15 Temmuz 2019'da Beytüşşebap Kato Dağı bölgesinde yol yapımında görevli işçilerin bulunduğu iş makinesinin geçişi sırasında teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

Bir işçinin hayatını kaybettiği olayda, askeri helikopterle hastaneye kaldırılan Çetin, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "İkinci doğumum." dediği hayata gözlerini 9 ay sonra açtı.

Çetin, saldırıya uğradıkları araçtan sürünerek çıktığını hatırladığını belirterek, "Hain terör örgütünün saldırısından ağır yaralı kurtuldum. Yaşam mücadelesini komada 9 ay vererek kazanmışım. Uyandıktan sonra iki bacağımı kaybettiğimi, yılın da 2020 olduğunu duyduğumda inanamadım. Her sabah bacaklarım var gibi uyanıyorum." dedi.

Bilkent Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü fizik tedavi sonrası tekerlekli sandalyeyle yaşamayı öğrendiğini dile getiren Çetin, yürümek için ise protez bacağa ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Yaşadığı zor sürecin ardından ailesinin kendisini hayata bağladığını ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Beni hayata bağlayan tek şey çocuklarım ve eşim. Onlara olan sevgim, hayata bağlılığım sayesinde psikolojik destek almadan, çünkü zaten bunu kabullenerek, bilerek, göze alarak bu projelere gidip hizmet verdim. Neyle karşılaşacağımızı, durumun ne olduğunu zaten bilerek çalıştığımız için psikolojik olarak bir sorun yaşamadım. Eve döndüğümde çocukların heyecanını görünce motive oldum. Ayrılık sürecinden sonra, yaklaşık bir yıla yakın, hastaneden taburcu olup eve döndüğümdeki heyecanı anlatamam. Beni motive eden ailemin daha önce nasılsam yine beni aynı karşılamaları oldu."

Çocuklarını okula gönderiyor

Her şeye rağmen yaşamanın güzel olduğunu belirten Çetin, hayatı dolu dolu yaşamaya çalıştığını vurguladı.

Sabahları çocuklarını okula gönderdiğini anlatan Çetin, "Onları servise ben bindiriyorum, akşam gelirken ben karşılıyorum. Boş vakitlerimizde parkta, alışverişiyle ilgileniyorum. Ödevlerine yardımcı oluyorum. Sabahtan akşama kadar tekerlekli sandalyenin üzerinde, ayaklarım varmış gibi bütün ihtiyaçlarımı kendim karşılamaya devam ediyorum. 9 ay sonra yoğun bakımdan tekrar gözlerinizi açmak hakikaten ikinci bir şans, ikinci bir doğum gibi ve ben bunun kıymetini çok iyi bilerek, farkında olarak yaşıyorum. Nefes almak, çevreye bakmak, insanlarla konuşmak çok güzel bir duygu. Anlatılamaz sadece yaşıyoruz ama herhangi bir eksiklik hissetmiyorum kendimde, şükürler olsun." diye konuştu.

"Protezle, bir nebze olsun hayattaki eksikliğimi tamamlayabilirim"

5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunu'na tabi olduğunu hatırlatan Çetin, kanun kapsamında protez masraflarının kendisi tarafından karşılanacağını ancak buna gücü yetmediğini dile getirdi.

Protezlerin yaşamını kolaylaştıracağını belirten Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Protezle en azından ayağa kalkabileceğim, yürüyebileceğim. Yürümekten kastım kısıtlı mesafeler ama hayatımı kolaylaştıracak. Protezle, bir nebze olsun hayattaki eksikliğimi tamamlayabilirim. Yetkililerimizden bu konuda sadece benim için değil benzer durumda olan vatandaşlarımız için destek beklediğimi ifade etmek istiyorum."

Terör saldırısında bacaklarını kaybeden işçi protezle ayağa kalkmak istiyor
Terör saldırısında bacaklarını kaybeden işçi protezle ayağa kalkmak istiyor
Terör saldırısında bacaklarını kaybeden işçi protezle ayağa kalkmak istiyor
Terör saldırısında bacaklarını kaybeden işçi protezle ayağa kalkmak istiyor
Terör saldırısında bacaklarını kaybeden işçi protezle ayağa kalkmak istiyor

Beytüşşebap, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör saldırısında bacaklarını kaybeden işçi protezle ayağa kalkmak istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör saldırısında bacaklarını kaybeden işçi protezle ayağa kalkmak istiyor - Son Dakika
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