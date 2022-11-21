Gaziantep'e düzenlenen saldırının ardından Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı - Son Dakika
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Gaziantep'e düzenlenen saldırının ardından Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı

21.11.2022 15:05
Gaziantep'e düzenlenen saldırının ardından Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı

Terör örgütü PKK'nın sınır ötesinden Karkamış tarafına attığı roketler nedeniyle 3 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 6 vatandaşımız da yaralandı. PKK'nın saldırısı sonrası Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan çok sayıda F-16 bölgeye doğru harekete geçti.

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Gaziantep, Karkamış, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'e düzenlenen saldırının ardından Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'e düzenlenen saldırının ardından Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı - Son Dakika
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