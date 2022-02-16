Diyarbakır'da hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Silahlı terör örgütüne üye olma, terörizme finansmanlık yapmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'nin Kocaköy ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan H.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.