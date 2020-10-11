Son dakika haberi... Terörden arındırılan Beytüşşebap, üretim merkezi haline geldi - Son Dakika

Son dakika haberi... Terörden arındırılan Beytüşşebap, üretim merkezi haline geldi

11.10.2020 10:06
Son dakika haberi... Terörden arındırılan Beytüşşebap, üretim merkezi haline geldi, System.String[]

Son dakika haberine göre ŞIRNAK'ın yıllarca terör olaylarıyla anılan Beytüşşebap ilçesinde oluşan huzur ve güven ortamı, yatırımları artırdı.

ŞIRNAK'ın yıllarca terör olaylarıyla anılan Beytüşşebap ilçesinde oluşan huzur ve güven ortamı, yatırımları artırdı. Kamu bankalarının imkanlarından faydalanan yatırımcılar, Beytüşşebap'ı üretim merkezi haline getirdi.

Yıllarca terör olaylarıyla anılan Beytüşşebap ilçesi artık üretim merkezi haline geldi. Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik son yıllarda düzenlenen kapsamlı operasyonların ardından bölgede oluşan huzur ve güven ortamı yatırımları da artırdı. Terör olayları nedeniyle hiçbir yatırımın yapılmadığı Beytüşşebap ilçesindeki işletmeler, kamu bankasından aldıkları kredi sayesinde hem işlerini geliştirdi hem de ilçeye yeni sektörler oluşturdu. Kum ocağı, mobilya, beton santrali, mermer atölyesi ve demircilik gibi birçok alanda kurulan yeni sektörler Beytüşşebap'ı terörle değil, üretim merkeziyle anılır hale getirildi.

Kamu bankasında aldığı kredi desteğiyle parke taşı üretimine başlayan Adil Kılıç, 15 kişiyi istihdam ettiğini ifade ederek, "İlçemizin parke taşı ihtiyacı olduğunda başka bölgelerden getiriyorduk. Bu durum hem nakli hem de diğer masraflarla birlikte pahalıya mal oluyordu. Aldığımız krediyle ilçemize hizmet etmek istedik" dedi.Hazır beton üretim tesisi kuran Ömer Uçar ise oluşan huzur ortamının faaliyetlerini artırdığını söyledi.


Son dakika haberi... Terörden arındırılan Beytüşşebap, üretim merkezi haline geldi
Son dakika haberi... Terörden arındırılan Beytüşşebap, üretim merkezi haline geldi
Son dakika haberi... Terörden arındırılan Beytüşşebap, üretim merkezi haline geldi
Son dakika haberi... Terörden arındırılan Beytüşşebap, üretim merkezi haline geldi
Son dakika haberi... Terörden arındırılan Beytüşşebap, üretim merkezi haline geldi
Son dakika haberi... Terörden arındırılan Beytüşşebap, üretim merkezi haline geldi
Son dakika haberi... Terörden arındırılan Beytüşşebap, üretim merkezi haline geldi
Son dakika haberi... Terörden arındırılan Beytüşşebap, üretim merkezi haline geldi

Beytüşşebap, Huzur, Terör, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Terörden arındırılan Beytüşşebap, üretim merkezi haline geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi İskenderun'da sabotaj iddiası: Yangını önlemek için halk ve polis sabaha kadar nöbet tuttu Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Fransa'da 2 uçak havada çarpıştı: 5 ölü İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor
Acemi hayaletler sağa sola çarparak ilerledi Acemi hayaletler sağa sola çarparak ilerledi         
09:46
İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta         
09:20
Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı         
08:34
Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı         
08:01
Son dakika! Ateşkese uymayan Ermenistan, gece vakti sivillere füzeyle saldırdı: 7 ölü, 33 yaralı Son dakika! Ateşkese uymayan Ermenistan, gece vakti sivillere füzeyle saldırdı: 7 ölü, 33 yaralı         
05:13
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti         
17:04
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası         
15:33
İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var         
15:31
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı         
14:16
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 10:29:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Terörden arındırılan Beytüşşebap, üretim merkezi haline geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei