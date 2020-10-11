Son dakika haberi... Terörden arındırılan Beytüşşebap, üretim merkezi haline geldi - Son Dakika

ŞIRNAK'ın yıllarca terör olaylarıyla anılan Beytüşşebap ilçesinde oluşan huzur ve güven ortamı, yatırımları artırdı. Kamu bankalarının imkanlarından faydalanan yatırımcılar, Beytüşşebap'ı üretim merkezi haline getirdi.

Yıllarca terör olaylarıyla anılan Beytüşşebap ilçesi artık üretim merkezi haline geldi. Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik son yıllarda düzenlenen kapsamlı operasyonların ardından bölgede oluşan huzur ve güven ortamı yatırımları da artırdı. Terör olayları nedeniyle hiçbir yatırımın yapılmadığı Beytüşşebap ilçesindeki işletmeler, kamu bankasından aldıkları kredi sayesinde hem işlerini geliştirdi hem de ilçeye yeni sektörler oluşturdu. Kum ocağı, mobilya, beton santrali, mermer atölyesi ve demircilik gibi birçok alanda kurulan yeni sektörler Beytüşşebap'ı terörle değil, üretim merkeziyle anılır hale getirildi.