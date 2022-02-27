Son dakika... TERÖRİSTLERCE ATEŞE VERİLEN KURŞUNLU CAMİ MİRAÇ KANDİLİ'NDE VATANDAŞLARIN AKININA UĞRADI - Son Dakika
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Son dakika... TERÖRİSTLERCE ATEŞE VERİLEN KURŞUNLU CAMİ MİRAÇ KANDİLİ'NDE VATANDAŞLARIN AKININA UĞRADI

27.02.2022 18:58

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'ın tarihi sur ilçesinde, 2015 yılında yaşanan hendek ve barikat olaylarında teröristlerce ateşe verilerek tahrip edildikten sonra restorasyonu tamamlanıp ibadete açılan Kurşunlu Cami, Miraç Kandili'nde vatandaşların akınına uğradı.

DİYARBAKIR'ın tarihi sur ilçesinde, 2015 yılında yaşanan hendek ve barikat olaylarında teröristlerce ateşe verilerek tahrip edildikten sonra restorasyonu tamamlanıp ibadete açılan Kurşunlu Cami, Miraç Kandili'nde vatandaşların akınına uğradı.

Sur ilçesinde 2015 yılında PKK'lı teröristlerin kazdığı hendek ve kurdukları barikatlar nedeniyle başlatılan operasyonlarda teröristler yaptıkları tahribatla cami, kilise ve tarihi mekanların yanı sıra 1100 evi kullanılamaz hale getirdi. Mart 2016'da teröristlerden temizlendikten sonra Sur'u yeniden inşaa etmek için projeler hayata geçirildi. Evleri yıkılan kişiler için TOKİ tarafından kentin bazı yerleşim alanlarında yeni konutların yapımına başlanılırken, Sur için de yeni imar planı hazırlanarak, hem restorasyon hem de inşa çalışmaları hızla yürütüldü. Zarar gören 349 tescilli yapıdan biri olan ve restore edilerek 2019 yılında ibadete açılan Kurşunlu Cami (Fatih Paşa), Miraç Kandili'nde vatandaşların akınına uğradı.

'YAPANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN'

Kandil günü nedeniyle camiye gelip ibadet ettiğini ifade eden Ekrem Fakioğlu, Kurşunlu Camisi'ne bu 4'üncü gelişim, çok güzel olmuş maşallah. Yapanlardan Allah razı olsun, tam layıkıyla yapılmış. Zamanında mübarek zatlar burada ibadet edip namaz kılmışlar. Bugün Miraç Kandili, gelip ikindi namazımı kıldım, cüz okuyup dua ettik. Hem cami hem de çevresi çok güzel olmuş diye konuştu.

'ONARILDIKTAN SONRA ÇOK GÜZEL OLMUŞ'

Yıkılan yerlerin yerine yapılan yapıları çok güzel bulduğunu ifade eden Cemal Tektaş ise, Çoğu yer yıkılmıştı. Onarıldıktan sonra çok güzel olmuş. Eski Kurşunlu Cami yenilenmiş. Küçüklüğümüz burada geçti. Yeni yerler de çok güzel olmuş, bu vesileyle herkesin kandilini kutluyorum diye konuştu. (DHA)

Son dakika... TERÖRİSTLERCE ATEŞE VERİLEN KURŞUNLU CAMİ MİRAÇ KANDİLİ'NDE VATANDAŞLARIN AKININA UĞRADI
Son dakika... TERÖRİSTLERCE ATEŞE VERİLEN KURŞUNLU CAMİ MİRAÇ KANDİLİ'NDE VATANDAŞLARIN AKININA UĞRADI
Son dakika... TERÖRİSTLERCE ATEŞE VERİLEN KURŞUNLU CAMİ MİRAÇ KANDİLİ'NDE VATANDAŞLARIN AKININA UĞRADI

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Miraç Kandili, Cami, PKK, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... TERÖRİSTLERCE ATEŞE VERİLEN KURŞUNLU CAMİ MİRAÇ KANDİLİ'NDE VATANDAŞLARIN AKININA UĞRADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... TERÖRİSTLERCE ATEŞE VERİLEN KURŞUNLU CAMİ MİRAÇ KANDİLİ'NDE VATANDAŞLARIN AKININA UĞRADI - Son Dakika
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