Son Dakika | Teröristlerden hain saldırı: 2 şehit - Son Dakika
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Son Dakika | Teröristlerden hain saldırı: 2 şehit

01.07.2022 18:40
Son Dakika | Teröristlerden hain saldırı: 2 şehit

Son dakika haberler: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 2 güvenlik korucusu şehit düştü.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 2 güvenlik korucusu şehit düştü.

Hakkari Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Hakkari, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Teröristlerden hain saldırı: 2 şehit - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Teröristlerden hain saldırı: 2 şehit - Son Dakika
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