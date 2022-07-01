Hakkari Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı 'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Hakkari, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Teröristlerden hain saldırı: 2 şehit - Son Dakika

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