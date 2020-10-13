Son dakika... Terörle mücadelede görevli personele avukatlık ücreti desteği verilecek - Son Dakika

Son dakika... Terörle mücadelede görevli personele avukatlık ücreti desteği verilecek

13.10.2020 11:43
Son dakika... Terörle mücadelede görevli personele avukatlık ücreti desteği verilecek, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Terörle mücadelede görev alan personelin, bu görevlerinin ifasından dolayı mağdur, şikayetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olması durumunda seçeceği bir avukatın ücreti ilgili kurum/kuruluş tarafından ödenecek.

Terörle mücadelede görev alan personelin, bu görevlerinin ifasından dolayı mağdur, şikayetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olması durumunda seçeceği bir avukatın ücreti ilgili kurum/kuruluş tarafından ödenecek.

"Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen personel ile bu personelin müdafi olarak belirlediği avukat veya avukatların ücretlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Ayrıca yönetmelikte, terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından dolayı mağdur, şikayetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olan personelin seçeceği avukatın ücretinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar da yer alıyor.

Personel tanımına müllki idare amirleri de dahil oldu

Yönetmelikte yapılan değişiklikle "ilgili kurum/kuruluş" ve "personel" tanımları genişletildi.

"İlgili kurum/kuruluş" tanımına, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları, "personel" tanımına mülki idare amirleri de dahil edildi.

Böylece terörle mücadelede aldığı görevden doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen mülki idare amirlerinin müdafi olarak belirlediği avukat veya avukatların ücretleri de ilgili kurum/kuruluş tarafından ödenecek.

Mağdur personelin seçeceği bir avukatın ücreti ödenecek

Personel, hakkında yürütülen soruşturma veya kovuşturmada müdafi olarak istediği sayıda avukatı seçmekte serbest olacak. Ancak bu yönetmelik hükümlerine göre, terörle mücadelede görev alan personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle belirleyeceği en fazla 3 avukatın ücreti karşılanacak.

Terörle mücadelede görev alan personelin, bu görevlerinin ifasından dolayı mağdur, şikayetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olması durumunda ise seçeceği bir avukatın ücreti ödenecek.

İçişleri Bakanlığında da komisyon kurulacak

Yönetmelikte yapılan değişiklikle personele avukatlık ücreti ödenmesine yönelik iletilen talepleri inceleyip karara bağlamak üzere ilgili kurum/kuruluşlarda komisyon oluşturulacak.

İçişleri Bakanlığında kurulacak komisyon, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanından oluşacak.

Zahit Şeyhanoğulları, Resmi Gazete, Hukuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Terörle mücadelede görevli personele avukatlık ücreti desteği verilecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Avustralya sigara kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 42'ye yükseldi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Apple'ın, Hi Speed etkinliği öncesi iPhone 12 modellerinin özellikleri sızdırıldı Apple'ın, Hi Speed etkinliği öncesi iPhone 12 modellerinin özellikleri sızdırıldı         
12:15
"Bakasetas ilk tercihimizdi" diyen Erol Bulut'tan çarpıcı itiraf: F.Bahçe'den önce Verona'yla anlaşmıştım         
11:34
Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar         
11:26
Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak         
11:05
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti         
10:12
Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım         
09:38
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık         
20:43
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 13:00:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Terörle mücadelede görevli personele avukatlık ücreti desteği verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei