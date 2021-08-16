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Terörün finans kaynağına darbe: 64 gözaltı - Son Dakika

Terörün finans kaynağına darbe: 64 gözaltı

16.08.2021 12:34

- Terörün finans kaynağına darbe: 64 gözaltı Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

- Terörün finans kaynağına darbe: 64 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 09 - 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Şırnak merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "1 kilogram 642,56 gram bonzai, 3,55 gram esrar, 1,75 gram metamfetamin, 2 adet bong düzeneği, 4 bin 652 paket kaçak sigara, 986 adet cinsel içerikli ürün, 510 adet puro, 256 paket elektronik sigara tütünü, 204 adet kaçak cep telefonu, 52 adet cep telefonu aksesuarı, 5 kilogram tütün ve 4 şişe kaçak içki ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 39 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında 6 şüpheli asayiş, 6 şüpheli kaçakçılık, 2 şüpheli resmi belgede sahtecilik ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalandı.

Terörün finans kaynağına darbe: 64 gözaltı
Terörün finans kaynağına darbe: 64 gözaltı
Terörün finans kaynağına darbe: 64 gözaltı
Terörün finans kaynağına darbe: 64 gözaltı
Terörün finans kaynağına darbe: 64 gözaltı
Terörün finans kaynağına darbe: 64 gözaltı
Terörün finans kaynağına darbe: 64 gözaltı
Terörün finans kaynağına darbe: 64 gözaltı
Terörün finans kaynağına darbe: 64 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Finans, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terörün finans kaynağına darbe: 64 gözaltı - Son Dakika


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