Son dakika... Terörün tahrip ettiği Cizre'deki dönüşüm göz kamaştırıyor - Son Dakika

Son dakika... Terörün tahrip ettiği Cizre'deki dönüşüm göz kamaştırıyor

18.02.2021 11:15
Son dakika... Terörün tahrip ettiği Cizre'deki dönüşüm göz kamaştırıyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'nın 5 yıl önceki saldırılarıyla büyük yıkıma uğrattığı Cizre ilçesinde, devlet eliyle sağlanan dönüşüm göz kamaştırıyor.

Terör örgütü PKK'nın 5 yıl önceki saldırılarıyla büyük yıkıma uğrattığı Cizre ilçesinde, devlet eliyle sağlanan dönüşüm göz kamaştırıyor.

Terör nedeniyle yıllarca beklenen gelişme ve kalkınmanın sağlanamadığı Cizre'nin, 5 yıl önce düzenlenen operasyonlarla çukur kazıp, barikat kuran teröristlerden temizlenmesinin ardından başlatılan imar ve ihya çalışmaları meyvelerini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, ilgili bakanlıklar ve kurumlar, Valilik ve görevlendirme yapılan belediyenin katkılarıyla yürütülen çalışmalarla Cizre'de büyük bir dönüşüm yaşandı.

Yaralar devlet eliyle sarıldı

Yıkılan okulların ve camilerin yerine yenileri inşa edilirken, tahrip edilen okullar ve camiler de onarılarak, hizmete açıldı.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı ilçede terör mağduru aileler için TOKİ tarafından proje maliyeti 476 milyon 535 bin lira olan 3 bin 87 konut ve 188 iş yeri inşa edildi.

Bu süreçte hak sahibi 950 kişiye 40 milyon 995 bin lira kira yardımı yapıldı.

Görevlendirme yapılan belediyeden Cizre'ye hizmet

DBP'li belediyeler döneminde birçok belediye hizmetinden mahrum kalan Cizre'de İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından birbiri adına projeler hayata geçirildi.

Belediye kaynaklarının etkin kullanılması, kaynakların halka hizmet olarak yansıtılması için yürütülen çalışmalarla temizlikten asfalta, içme suyundan yola, çocuk, kadın ve gençlere yönelik merkezlerden sosyal alanlara kadar Cizre'de yaşam kalitesi yükseltildi.

Terör nedeniyle yıllarca mahrum kalan hizmetlere kavuşan Cizre, görevlendirme yapılan belediyenin kısa sürede sağladığı 474 milyon liralık yatırımla gözle görülür bir değişim yaşandı.

İlçede son 5 yılda 245 kilometre içme suyu ve 65 kilometre kanalizasyon şebekesi yapıldı, 159 kilometre sıcak asfalt döküldü, 674 bin metrekarelik parke döşendi.

2 bin 500 metrelik Dikey Bahçe, Millet Kıraathanesi Dicle Nehri Islah Projesi hayata geçirildi.

İlçede hayvan pazarı inşa edildi, 350 dönümden oluşan 24 park kuruldu, 6 bin 500 ağaç dikildi. Kadın Kültür Merkezi, 5 yeni taziye evi yapıldı, sokak sağlıklaştırma çalışmaları gerçekleştirildi, ışıklandırma ile ilçe aydınlatıldı.

İlçeye kazandırılan yeni konutlar, okullar, camiler, iş yerleri, spor alanları, Dicle Nehri'nin çevresindeki rekreasyon alanları göz doldurdu.

Sosyal yaşamın canlandığı, tarihi ve kültürel potansiyeliyle turizmde hedef büyüten ilçede, İsmail Ebu-liz Taş Köprüsü, müzesi ve türbe restorasyonu, Kültür Yolu Projesi, yeni belediye binası, meydan çalışması, Altın Kemer Sosyal Tesis Projesi, Abdaliye Medresesi ve Mem-u Zin çevre düzenleme, İç Kale Peyzaj ve restorasyon çalışması, Millet Bahçesi ve 80 dönümlük yeni mezarlık alanı gibi çalışmalar hızla sürüyor.

Cizreliler sağlanan dönüşümden memnun

Cizreli Serdar Tatar AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir merkezlerinde çukur kazılarak gerçekleştirilen saldırılarda vatandaşların çok zarar gördüğünü söyledi.

İlçenin, kültürü, turizm potansiyeli, sosyal yaşamı ve gelişmesi açısından büyük tahribata uğratıldığını dile getiren Tatar, "Terörün işi yıkmak. Devlet hızlı bir şekilde yaraları sarmaya çalıştı. Sadece şehri yenilemekle kalmadı, gençler için yaşam ve spor alanları oluşturdu. Devlet gereğini yaptı. Terörün yıktığı yerlerde Cumhuriyet tarihinde olmayan yatırımlar yapıldı." dedi.

Tatar, bu yatırımların, çalışmaların takdir edilmesi gerektiğine işaret ederek, bölgeye yapılan yatırımlar için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

Elif İzgiş de ilçede huzurun sağlandığını, kadınlara, gençlere yeni iş alanları açıldığını belirtti.

5 yıl öncesiyle mukayese edildiğinde ilçede büyük bir gelişim gözlendiğini dile getiren İzgiş, "Yeni imkanlar ve iş alanları oluştuğunu görüyoruz. Artık Cizre huzurla, sporla, kültürü ve tarihiyle anılacak." diye konuştu.

Hisarcık, Cizre, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Terörün tahrip ettiği Cizre'deki dönüşüm göz kamaştırıyor - Son Dakika


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