Son dakika... Terörün yeni yüzü: Tırnakları ojeli kadın bombacı - Son Dakika
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Son dakika... Terörün yeni yüzü: Tırnakları ojeli kadın bombacı

27.04.2022 20:18

Son dakika haberi: Terörün yeni yüzü: Tırnakları ojeli kadın bombacı İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA binasına düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen eylemcinin ojeli tırnakları, fönlü saçları ve bakımlı hali dikkat çekti.

Terörün yeni yüzü: Tırnakları ojeli kadın bombacı

İSTANBUL - İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA binasına düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen eylemcinin ojeli tırnakları, fönlü saçları ve bakımlı hali dikkat çekti. Zanlının, örgütün "şehirli havasına bürünün" talimatına uyduğu gözlendi.

Edinilen bilgiye öre, geçtiğimiz 21 Nisan'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın İstanbul Gaziosmanpaşa Şubesi'ne el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmiş, eylemi, aralarında PKK'nın da bulunduğu 12 terör örgütünün 2016'da tek çatı altında birleştiği Halkların Birleşik Devrim Hareketi adlı terör ağına mensup B.Y.'nin gerçekleştirdiği tespit edilmişti. Eylem öncesi ve sonra birden fazla kıyafet değiştirerek eşkalini gizleyen zanlı, dün Pendik'te düzenlenen operasyon ile yakalanmıştı.

Zanlı B.Y.'nin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürerken, eylemciye ilişkin çarpıcı detaylar göze çarptı. Bombalı saldırının faillerinden olduğu iddia edilen kadın eylemcinin, ojeli tırnakları, fönlü saçları ve bakımlı haliyle dikkat çekti. Güvenlik birimlerinin takibinden kurtulmak ve deşifre olamamak için birden fazla kıyafet değiştirdiği anlaşılan zanlının, örgütün "şehirli havasına bürünün" talimatına uyduğu gözlendi.

Öte yandan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma ile ilgili B.Y.'yle birlikte hareket ettiği öne sürülen ve irtibatta oldukları öğrenilen K.Ç. adlı 1 şüphelinin de İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı duyurulmuştu.

Gözaltına alına her iki şüphelinin polisteki sorguları devam ederken, zanlılardan ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyallerin deşifre edilmesi ile birlikte yeni operasyonların gerçekleşebileceği öne sürüldü.

Son dakika... Terörün yeni yüzü: Tırnakları ojeli kadın bombacı
Son dakika... Terörün yeni yüzü: Tırnakları ojeli kadın bombacı
Son dakika... Terörün yeni yüzü: Tırnakları ojeli kadın bombacı
Son dakika... Terörün yeni yüzü: Tırnakları ojeli kadın bombacı

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Son dakika haberleri: İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı Son dakika haberleri: İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Terör, TÜGVA, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Terörün yeni yüzü: Tırnakları ojeli kadın bombacı - Son Dakika


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