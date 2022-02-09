Üye Girişi
Ters şeritten geldiler, uyarılınca da öldüresiye böyle darp ettiler - Son Dakika

Ters şeritten geldiler, uyarılınca da öldüresiye böyle darp ettiler

09.02.2022 23:09

Ters şeritten geldiler, uyarılınca da öldüresiye böyle darp ettiler Şehir eşkıyaları bir babayı çocuğunun önünde öldüresiyle darp etti Yola tersten gelenleri uyardı, çocuğunun önünde öldüresiyle darp edildi Bağcılar'da yola tersten gelen şehir eşkıyaları kendisini uyaran kamyonet şoförünü...

Ters şeritten geldiler, uyarılınca da öldüresiye böyle darp ettiler

Şehir eşkıyaları bir babayı çocuğunun önünde öldüresiyle darp etti

Yola tersten gelenleri uyardı, çocuğunun önünde öldüresiyle darp edildi

İSTANBUL - Bağcılar'da yola tersten gelen şehir eşkıyaları kendisini uyaran kamyonet şoförünü çocuğunun gözü önünde biber gazı sıkarak sopalarla öldüresiye darp etti. Yaşanan dehşet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar Yüzyıl Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, pikap tarzı araçla ters yola giren şahıslar, yoldan gelen kamyonet sürücüsüyle kafa kafaya geldi. Kamyonet şoförü pikap araçta bulunanları tersten geldiklerini uyarınca olanlar oldu.

Çocuğunun gözü önünde öldüresiyle dövdüler

Kamyonet sürücüsünün uyarısının ardından pikapta bulunanlar, ellerine sopaları alarak kamyonet sürücünün üzerine yürüdü. Şehir eşkıyaları çocuğunun gözü önünde kamyonet sürücüsünün gözüne biber gazı sıkarak sopalarla öldüresiyle darp etti. Vatandaşlar saldırganları güçlükle ayırarak araçlarına bindirdi.

Kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Şehir eşkıyaları tarafından öldüresiye darp edilen kamyonet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Ters şeritten geldiler, uyarılınca da öldüresiye böyle darp ettiler
Ters şeritten geldiler, uyarılınca da öldüresiye böyle darp ettiler
Ters şeritten geldiler, uyarılınca da öldüresiye böyle darp ettiler

YORUMLAR
500

Bağcılar, Kamyonet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ters şeritten geldiler, uyarılınca da öldüresiye böyle darp ettiler - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:14 Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vurmuştu! O CHP'li Başkan tutuklandı
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 23:36:43. #1.13#
SON DAKİKA: Ters şeritten geldiler, uyarılınca da öldüresiye böyle darp ettiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement