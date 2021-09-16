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Tescillenen "Yalova kivisi" üreticisine kazandıracak - Son Dakika

Tescillenen "Yalova kivisi" üreticisine kazandıracak

16.09.2021 12:01

Türkiye'nin yıllık kivi üretiminin yüzde 40'ının yapıldığı Yalova'da bu meyvenin Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret olarak tescil edilmesi üreticileri sevindirdi.

Türkiye'nin yıllık kivi üretiminin yüzde 40'ının yapıldığı Yalova'da bu meyvenin Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret olarak tescil edilmesi üreticileri sevindirdi.

Aroması, tane ağırlığı, uzun depolama ömrü ve rengi nedeniyle rağbet gören, henüz dalındayken satılan "Yalova kivisi", İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2 yıllık çalışması sonucu tescil edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, coğrafi işaret tescil belgesini Altınova ilçesindeki bir kivi bahçesinde Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Uğur Fidan'a teslim etti.

Parıldar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Yalova'nın "Türkiye'de kivinin başkenti" olduğunu söyledi.

Parıldar, "Her ortamda kivinin Yalova için '24 ayar altın' olduğunu söylüyoruz. Tabii 24 ayar altını da bir coğrafi işaret belgesiyle taçlandırmak çok güzel oldu. Yalova kivimizin diğer illerde üretilen kivilerle farkını ortaya koymak için yaklaşık iki yıldır çalışma yapıyoruz. Bu çalışma neticesinde hem irilik hem tane ağırlığı hem de depodaki dayanım süresi anlamında diğer illerdeki kivilerimizden farklı ve avantajlı olduğunu ortaya koyduk." dedi.

İl genelinde dekar başına 4,5 ton ürün beklediklerini belirten Parıldar, 800 üreticinin 6 bin dekar alanda yetiştirdikleri kivileri hasat edeceğini bildirdi.

Yalova'nın Türkiye'nin yüzde 40'lık kivi üretimini tek başına yaptığını dile getiren Parıldar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun dışında Yalova dışında da üretim yapan Yalovalı çiftçilerimizle bunu yüzde 50'nin üzerine çıkararak Türkiye'ye önemli anlamda katma değer kazandırıyoruz. Bu sene 28-29 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Ekim sonu kasım ayı başında da kivilerimizi hasat edeceğiz. Hasat ettiğimiz ürünleri de yine bakanlığımızın program kapsamında desteklediği yaklaşık 65 bin ton kapasiteli 13 soğuk hava depomuzda depolayacağız."

Kivilere coğrafi işaret etiketleri yapıştırılacak

Suat Parıldar, bu yıl ürünlerin coğrafi işaret tescilini gösteren etiketlerle satışa sunulacağını belirtti.

Yalova kivisinin bu etiketler sayesinde tüketiciler tarafından ayırt edilebileceğini dile getiren Parıldar, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaret, üreticinin daha kaliteli ve farklı üretim yaptığının belgesi. Bunun dışında tüketiciler bu tescille Yalova kivisine daha fazla rağbet gösterecek. Coğrafi işaret, küresele yerelden atılmış bir imzadır. Bu imzayı da Türkiye'de kivinin başkenti olan Yalova'dan üreticilerimizle birlikte atmış oluyoruz. Ayrıca Yalova'da kivi üretim alanlarını artırmaya çalışıyoruz. Geçen yıl Bakanımız ile burada hasat gerçekleştirmiştik. Bakanımızın verdiği müjdeyle Kocadere Şenköy havzasında da 500 dekarlık yeni kivi bahçeleri tesis ediyoruz."

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Fidan da bu sene kaliteden memnun olduklarını, hasat için hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Fidan, "Bu yıl dalında yüzde 20'lik kısmın satıldığını düşünüyoruz. Ürettiğimiz kivinin canlı yeşil rengi, aroması ve kaliteli ürün olması artık belgelendi. Üretimimizi bundan sonra konuşarak değil belge ile yapacağız. Tüketici de artık ürünü güvenerek alabilecek." dedi.

Yurt dışından iki firma ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Fidan, Yalova kivisinin İspanya ve İtalya pazarına gönderilebileceğini ifade etti.

Üreticilerden Mutlu Çoban da coğrafi işaret tescil belgesinin zaten kaliteli olan Yalova kivisine ayrı bir değer kattığını, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Tescillenen Yalova kivisi üreticisine kazandıracak
Tescillenen Yalova kivisi üreticisine kazandıracak
Tescillenen Yalova kivisi üreticisine kazandıracak
Tescillenen Yalova kivisi üreticisine kazandıracak

Türkiye, Yalova, Türk, Kivi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tescillenen 'Yalova kivisi' üreticisine kazandıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tescillenen "Yalova kivisi" üreticisine kazandıracak - Son Dakika
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