Konya'da tesisatçı gibi davranarak evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da tesisatçı gibi davranarak evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

10.07.2022 13:01

Konya'da kendisini tesisatçı olarak tanıtıp girdiği evlerden para ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Konya'da kendisini tesisatçı olarak tanıtıp girdiği evlerden para ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin gider veya su hatlarının arızalı olduğu bahanesiyle tesisatçı gibi evlere gelerek hırsızlık yaptığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin, son 20 günde 6 evden bu yöntemle hırsızlık yaptığını tespit etti.

Çeşitli olaylardan 18 suç kaydı bulunan Şahin G. (29) Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin, hırsızlık yapacağı evlerdeki giderlerin arızalı olduğunu söylediği, bir süre tamir ediyormuş izlenimi vererek, ev sahiplerinden 100 lira ile 1000 lira arasında ücret talep ettiği, fırsat bulunca da evlerin yatak odalarına girerek ziynet eşyası çaldığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin hırsızlık yapacağı evlerden birine girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da tesisatçı gibi davranarak evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da tesisatçı gibi davranarak evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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