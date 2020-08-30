Son dakika... TESK'ten "esnafın borcu faizsiz ertelensin" talebi - Son Dakika

Son dakika... TESK'ten "esnafın borcu faizsiz ertelensin" talebi

Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafın borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesini istedi.

Son dakika... TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafın borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, salgından olumsuz etkilenen esnafın temmuz-eylül döneminde ödenemeyen borçlarının ertelenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Buna karşın borç erteleme işleminin düşük oranlı da olsa yine faizle gerçekleştirildiği için bu borcun daha yüksek tutarda esnafın karşısına çıktığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Pandeminin yeniden artışa geçtiği son dönemde tam anlamıyla verimli bir destek için esnafımızın kredi başta olmak üzere vergi, sigorta, kira ve faturaları yıl sonuna kadar ve faizsiz olarak ertelenmeli."

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... TESK'ten 'esnafın borcu faizsiz ertelensin' talebi - Son Dakika Ekonomi

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