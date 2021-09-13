Üye Girişi
Son dakika: TESKOMP Ordu-Giresun Bölge Birliği seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeledi - Son Dakika

Son dakika: TESKOMP Ordu-Giresun Bölge Birliği seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeledi

13.09.2021 23:33
Son dakika: TESKOMP Ordu-Giresun Bölge Birliği seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeledi, System.String[]

Son dakika haber... Ordu'da gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMP) Ordu-Giresun 23. Bölge Birliği Başkanlığı seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Ordu'da gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMP) Ordu- Giresun 23. Bölge Birliği Başkanlığı seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Türkiye'nin en büyük esnaf kuruluşlarından birisi olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, Ordu- Giresun Bölge Birliği'nin 2018, 2019, 2020 yılları birleştirilmiş olağan genel kurul toplantısında tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Yüksel Kaya güven tazeledi. Kongrenin Divan Başkanlığına Bahri Şarlı, Divan 2. Başkanlığına Ferda Şevketoğulları, Katip üyeliğine ise Adem Duman getirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gelir ve giderlerin açıklanması sonrası yapılan açık oylama sonucu yeniden başkan seçilen ve destek verenlere teşekkür eden Yüksel Kaya, "Birliğimiz 15'i Giresun ili ve ilçeleri, 21'i Ordu ili ve ilçelerinden oluşmak üzere toplamda 36 kooperatifimizden oluşmaktadır. 35 kooperatifimiz faal olmakla beraber 1 kooperatifimiz ise gayri faaldir ve onu da yakında faaliyete geçireceğiz. 2020 yılında yaşadığımız pandemiye rağmen ülkemizde birçok düzenlenen yardımlara da sessiz kalmayarak kooperatifler olarak gerekeni yaptık. Yaşanılan depremlerde, yangınlarda bütün ekibimizle beraber iyi bir saha çalışması yaparak, hiç kimsenin hakkını gasp etmeden her türlü yardım konusunda oluşturulan paraları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ben bizlere güvenen esnaflarımıza, başkanlarımıza, değerli dostlarımıza ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül'e desteleri için teşekkür ederim" dedi.

"Esnafımın hakkını kimseye yedirmem"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, "Her şeyin başında öncelikle olmazsa olmazımız devletimiz ve başındakilerdir. Onların verebileceği kararlarla bizler gelişebiliyoruz. 1990'lı ve 2000'li yıllara kadar neler çektiğimizi biliyoruz. Yani yanımızda çalıştırdığımız çaycıya bile maaş veremez durumdaydık. 2003 yılından itibaren bu işlerde önümüzü açan ve bize destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu hükümetleri hem inkar edemeyiz hem de yaptıkları hizmetlere karşı nankörlük edemeyiz. Biz bir esnaf kuruluşuyuz, ben kooperatiflerin başkanıyım ve ben esnaflarımın hakkını kimseye yedirmem. Onun içinde övgü alması gerekenleri överiz, ancak bizimle karşı karşıya gelenler içinde gerekeni yaparız. Şu an Esnaf Kefalet Kooperatifleri Türkiye'nin en güçlü kuruluşudur. Bugün her başkanımın bulunduğu yerde bir tutunabilirliği var. Sizler son iki sene içerisinde sağlık çalışanları gibi çalışarak esnafı küstürmeyerek başkanlığınızın hakkını verdiniz" diye konuştu.

Olağan genel kurul toplantısında asil üyeler ise; Yüksel Kaya, Hasan Akar, Ayhan Baş, Kemal Aydın, Telat Durmuş, Namık Evin, Ümit Özkan, Recep Firidin ve Hüseyin Meşe oldu. Genel kurul toplantısı düzenlenen yemekle birlikte sona erdi. - ORDU

Son dakika: TESKOMP Ordu-Giresun Bölge Birliği seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeledi
Son dakika: TESKOMP Ordu-Giresun Bölge Birliği seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeledi
Son dakika: TESKOMP Ordu-Giresun Bölge Birliği seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeledi
Son dakika: TESKOMP Ordu-Giresun Bölge Birliği seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeledi
Son dakika: TESKOMP Ordu-Giresun Bölge Birliği seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeledi
Son dakika: TESKOMP Ordu-Giresun Bölge Birliği seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeledi

Esnaf ve Sanatkarlar, Giresun, Türkiye, Esnaf, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika: TESKOMP Ordu-Giresun Bölge Birliği seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeledi - Son Dakika


Son Dakika

Öğretmenden öğrencilere tepki çeken ifadeler: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım 23:42 Öğretmenden öğrencilere tepki çeken ifadeler: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti 22:36 Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu 22:21 Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu
2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı 22:10 2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi 21:49 Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer 21:04 Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer
Afganistan eski Genelkurmay Başkanı Kerimi'den Haberler.com'a tarihi itiraf: Önceki hükümet yolsuzluk yapıyordu 19:43 Afganistan eski Genelkurmay Başkanı Kerimi'den Haberler.com'a tarihi itiraf: Önceki hükümet yolsuzluk yapıyordu Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz 19:04 Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz

Son Dakika Haberleri
22:10 2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı
18:53 12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı
18:26 Haftalardır yoğun bakımda tedavi edilen 2 buçuk yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
18:21 Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor
18:20 Abi kardeş, 5 ay aralıkla trafik kazasında hayatını kaybetti
18:15 Binanın çatısında çıkan yangında 100 güvercin telef oldu
18:09 Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı
18:01 Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor
17:48 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü
17:16 Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Evden çıkacaklar dikkat! Meteoroloji sabah saatlerinde başlayacak şiddetli sağanak için Evden çıkacaklar dikkat! Meteoroloji sabah saatlerinde başlayacak şiddetli sağanak için "sel" uyarısı yaptı         
23:48
Fatih Erbakan'ın Fatih Erbakan'ın "3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar" yorumuna Prof. Dr. Ceyhan'dan yanıt: Ben hiç öyle bir şey görmedim         
23:08
Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp olan hazineyi buldu Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp olan hazineyi buldu         
22:26
Tecavüze uğradıktan sonra şiddet gören kadın yaşamını yitirdi Tecavüze uğradıktan sonra şiddet gören kadın yaşamını yitirdi         
22:12
Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
22:04
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor         
21:28
40 yıldır ormanlarda yaşayan 40 yıldır ormanlarda yaşayan "Gerçek Tarzan" modern hayata döndükten sonra kanserden öldü         
20:49
Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı         
18:50
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz         
18:01
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi         
14:42
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi         
14:24
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi         
14:05
Tezgahta hemen dikkati çekiyor! Bu patlıcan diğerlerinden çok farklı Tezgahta hemen dikkati çekiyor! Bu patlıcan diğerlerinden çok farklı         
13:06
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 00:41:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: TESKOMP Ordu-Giresun Bölge Birliği seçimlerinde Yüksel Kaya güven tazeledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement