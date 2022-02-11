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Son dakika! Teslim olan teröristten PKK mensuplarına "eli kanlı terör örgütünden kurtulun" çağrısı - Son Dakika

Son dakika! Teslim olan teröristten PKK mensuplarına "eli kanlı terör örgütünden kurtulun" çağrısı

11.02.2022 21:00
Son dakika! Teslim olan teröristten PKK mensuplarına "eli kanlı terör örgütünden kurtulun" çağrısı

Son dakika haber... Iğdır polisinin ikna çalışmasıyla teslim olup Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının desteğiyle Türkiye'ye getirilip ailesiyle buluşturulan terör örgütü PKK/KCK mensubu M.A.

Iğdır polisinin ikna çalışmasıyla teslim olup Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının desteğiyle Türkiye'ye getirilip ailesiyle buluşturulan terör örgütü PKK/KCK mensubu M.A.K, teröristlere seslenerek, "Sizi kandıran o eli kanlı terör örgütünden bir an önce kurtulun, gelin devletinize sağının." dedi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce 3 yıldır sürdürülen ikna çalışması sonucu, 12 yıldır PKK terör örgütü üyesi olarak Suriye'de faaliyet sürdüren M.A.K, ailesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna edildi.

Suriye'den MİT Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı ekiplerce yurda getirilen M.A.K, Şırnak'ın Silopi ilçesinde polise teslim edildi.

Teslim alındıktan sonra Iğdır'a getirilen M.A.K, kendisini burada bekleyen annesi, babası, kardeşleri ve ailesiyle buluştu.

"Yıllarım boşa gitti, sadece bu anı bekledim"

Karşılaşma anında M.A.K, ailesine "Yıllarım boşa gitti, sadece bu anı bekledim" diyerek annesinin ellerini ve ayaklarını öpüp yakınlarıyla hasret giderdi.

Ailesiyle buluşmanın mutluluğunu yaşayan M.A.K, annesine, "En sonunda geldim, Allah devlet babadan razı olsun. Keşke sizin gibi diğer evlatlar da böyle mutlu olsa, annelerini görse." dedi.

M.A.K, "Eli kanlı terör örgütü bizde duygu bırakmamıştı. Ben dün Erbil tarafına geçtiğim zaman tekrar dünyaya geldim. İnşallah bu sevinci diğer aileler de yaşar, evlatlarını o eli kanlı terör örgütünden kurtarır. Allah, bu günü bize yaşattığı için devletimizden razı olsun." diye konuştu.

"Sizi kandıran o eli kanlı terör örgütünden bir an önce kurtulun"

Yaşadığı mutluluğun tarif edilemez olduğunu belirten M.A.K, şöyle devam etti:

"Çok güzel karşılandım, hiçbir sorun yoktu. Polisler çok iyi davrandılar. Anlattıkları gibi 'böyle yapacaklar' falan, kendi gözlerimizle gördüğümüz için buradan diğerlerine de sesleniyorum. Sizi kandıran o eli kanlı terör örgütünden bir an önce kurtulun ve gelin devletinize sığının, onlara çağrım budur. Bahsettikleri tüm şeyler, hepsi yalandır. Boşu boşuna sizi orada öldürüyorlar. Annem, babam yanımda olduğu için, vatanıma geldiğim için çok mutluyum."

Anne P. K, Kürtçe yaptığı açıklamada, "Allah devlete zeval vermesin, devlet babamızdır, kardeşimizdir. Oğlum yıllardır dağda, yıllardır gelmiyordu. Onunla buluşunca dünya benim oldu. Çok zordu." diye konuştu.

Baba H.K. de "Allah devlete zeval vermesin, önce Allah sonra devletimiz. İyi ki devletimiz var. Çok teşekkür ederim, bugünü gördük çok memnun olduk. Ne diyeyim, uçuyorum." sözlerine yer verdi.

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Terör, Milli, Iğdır, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Teslim olan teröristten PKK mensuplarına 'eli kanlı terör örgütünden kurtulun' çağrısı - Son Dakika


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