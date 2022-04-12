Son dakika: Teyzesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Teyzesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

12.04.2022 20:22
Son dakika: Teyzesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: İzmir'in Karaburun ilçesinde teyzesini boğarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde teyzesini boğarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 11 Nisan saat 06.00 sıralarında, ilçeye bağlı Küçükbahçe Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Özgür K., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı teyzesi Naide Özçimen'in (68), boğazını sıkarak olay yerinden kaçtı. Bağırışları duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Parkinson hastası olduğu iddia edilen Naide Özçimen'in hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinden kaçan Özgür K., kısa süre içerisinde Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Son dakika haber | Teyzesini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı Son dakika haber | Teyzesini boğarak öldüren şüpheli tutuklandı YASAĞA RAĞMEN ALGARNA YÖNTEMİYLE DENİZ PATLICANI AVINA TEPKİ YASAĞA RAĞMEN ALGARNA YÖNTEMİYLE DENİZ PATLICANI AVINA TEPKİ

Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Karaburun, Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Teyzesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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