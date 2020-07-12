Son Dakika | TFF 1. Lig : Bursaspor: 2 Menemenspor: 2 - Son Dakika

Son Dakika | TFF 1. Lig : Bursaspor: 2 Menemenspor: 2

Gelen son dakika haberine göre TFF 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Menemenspor'u konuk eden Bursaspor, müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Menemenspor'u konuk eden Bursaspor, müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı

Maçtan dakikalar

12. dakikada Abdou Razack Traore'nin pasında ceza sahasına giren Abdullahi Shehu'nun vuruşu kale direğinin yanından auta gitti.

15. dakikada Tayfun Aydoğan'ın kullandığı serbest vuruşu arka direkte kaleye gönderen David Domgjonas'un şutu Çağlar Şahin Akbaba'dan döndü. Dönen topla yeniden buluşan Domgjonas'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

24. dakikada Bursaspor'un kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Yevgen Selezniov, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

40. dakikada Bursaspor bir kez daha penaltı kazandı. Tekrar beyaz noktanın başına gelen Selezniov, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 2-1

47. dakikada ceza sahası yayının üzerinden Mehmet Boztepe'nin vuruşunda herkesin bakışları arasında top ağlarla gitti.. 2-2

51. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Altıparmak'ın şutu Gentian Selmani'den döndü.

53. dakikada Burak Kapacak'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Gentian Selmani son anda kornere çeldi.

60. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yevgen Selezniov'un şutu kaleci Gentian Selmani'den döndü.

62. dakikada ceza sahasına gelen ortaya iyi yükselen Anıl Karaer'in kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

66. dakikada boş pozisyonda topla buluşan Yevgen Selezniov'un vuruşu kale direğinin üzerinden auta gitti.

73. dakikada Razack Traore'nin kullandığı serbest vuruşu kaleci son anda direğin köşesinden çeldi.

81. dakikada Menemenspor penaltı kazandı. Samed Ali Kaya'nın penaltı atışında kaleci Çağlar kalesini gole kapattı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Kamil Çetin xx, Bilal Gölen xx

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Kerem Can Akyüz xx (Serdar Özkan dk. 82 ?), Mamadou Diarra xx, Anıl Karaer xx, Burak Altıparmak xx (Sedat Dursun dk. 69 xx), Abdullahi Shehu xxx, Aykut Akgün xx (Emirhan Aydoğan dk. 58 xx), Recep Aydın xx (Ali Akman dk. 69 xx), Abdou Razack Traore xx, Burak Kapacak xx, Yevgen Seleznov xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 82 ?)

Yedekler: Emrullah Şalk, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Selçuk Şahin, İsmail Çokçalış

Teknik Direktör: İrfan Buz

Menemenspor: Gentian Selmani xxx, Sikiru Okanlawon Olatunbosun xx, Ali Keten xx, David Domgjonas xx, Rıdvan Koçak xx, Tayfun Aydoğan xx, Cem Çelik xx (Murat Erdemir dk. 45 xx), Murat Elkatmış xx (Harun Kavaklıdere dk. 78 xx), Özkan Yıldırım xx (Mustafaf Çeçenoğlu dk. 60 xx), Mehmet Boztepe xx, Samed Ali Kaya xx (Selim Aydemir dk. 88 ?)

Yedekler: Abdülkair Taşdemir, Ömer Şahbaş, İbrahim Akanbi Rasheed, Ercan Coşkun, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Yevgen Seleznov (dk. 24 pen. ve 40 pen.) (Bursaspor), David Domgjonas (dk. 15), Mehmet Boztepe (dk. 47) (Menemenspor)

Sarı Kartlar: Emirhan Aydoğan, Anıl Karaer (Bursaspor) Cem Çelik, Sikiru Okanlawon Olatunbosun, Tayfun Aydoğan, Özkan Yıldırım, Gentian Selmani (Menemenspor) - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tayfun Aydoğan, Bursaspor, Aydoğan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | TFF 1. Lig : Bursaspor: 2 Menemenspor: 2 - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:51 Londra derbisinde Tottenham, 1-0 geri düşmesine karşın Arsenal'i 2-1 mağlup etti 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
22:30
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Londra derbisinde Tottenham, 1-0 geri düşmesine karşın Arsenal'i 2-1 mağlup etti
20:51
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 02:12:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | TFF 1. Lig : Bursaspor: 2 Menemenspor: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]