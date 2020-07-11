TFF 1. Lig'in 33. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor , sahasında konuk ettiği Eskişehirspor 'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti

Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi