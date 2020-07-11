Son Dakika | TFF 1.Lig: E.H.Balıkesirspor: 2 - Eskişehirspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Son Dakika | TFF 1.Lig: E.H.Balıkesirspor: 2 - Eskişehirspor: 0 (Maç sonucu)

Son dakika güncel haberi: TFF 1. Lig'in 33. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 33. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sağ kanattan ceza sahası içinden Erdal Akdarı'ın şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

14. dakikada Balıkesirspor'un atağında Celal Emir Dede yaklaşık 20 metreden çektiği şut Kaleci Melih Ağa'nın altından ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Mehmet Özcan ceza sahası içinde Sezer Özmen'i çalımladıktan sonra çektiği sert şutu kaleci Yiğithan Kır zorlukla kornere çeldi.

24. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Anıl Taşdemir ceza sahası dışından attığı şutu kaleci Melih Ağa kornere çeldi.

49. dakikada Eskişehirspor'un kazandığı serbest atışı Tolga Yakut kullandı. Ceza sahası içinde Erdal Akdarı'nın kafa şutu az farkla auta çıktı.

68. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Celal Emir Dede topu müsait durumda bulunan Aly Malle'ye uzattı. Aly Malle topu ağlara gönderdi. 2-0

71. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Berat Aydoğdu'nun getirdiği topa Celal Emir Dede'nin şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın xxx, Gökhan Memişoğlu xxx, Kemal Elmas xx

E.H. Balıkesirspor: Yiğithan Kır xx, Berat Aydoğdu xxx, Sezer Özmen xxx (Enes Karabulut dk. 87 ?), Batuhan İşçiler xxx, Kağan Kayalı xx, Abdülkadir Kayalı xx (Görkem Fidan dk. 60 x), Celal Emir Dede xxx, Serdar Güncü xxx, Anıl Taşdemir xx (Okan Kaplan dk. 87 ?), Emirhan Çakır xx (Francıs Ezeh dk. 46 xx), Aly Malle xxx (Ahmet Tekin dk. 90 ?)

Yedekler: Atilla Özmen, Nemanja Andjusic, Yasin Berber, Güney Keleş,

Teknik sorumlu: Umut Baysal

Eskişehirspor: Melih Ağa xx, Sezgin Coşkun xx, Erdal Akdarı xx, Bilal Ceylan xx (Emir Omurtak dk. 88), Onur Bayramoğlu xx (Tolga Yakut dk. 36 xx), Furkan Balaban xx (Sezgin Çolpan dk. 89 ?), Selman Çiftkanatlı xx Mehmet Özcan xx, Berkay Tanır xx (Doğukan Ünal dk. 78 ?), Buğra Çağlıyan xx (Bedirhan Akçay dk. 78 ?), İbrahim Halil Öner xx

Yedekler: Ebrar Aydın, Bedirhan Altunbaş, Utku Kızılkaya, Yiğit Gök,

Teknik Sorumlu: Mustafa Özer

Goller: Celal Emir Dede (dk.14), Aly Malle (dk. 68) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Abdülkadir Kayalı, Anıl Taşdemir (Balıkesirspor), Mehmet Özcan (Eskişehirspor)

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Balıkesirspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 22:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | TFF 1.Lig: E.H.Balıkesirspor: 2 - Eskişehirspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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