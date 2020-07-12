Son dakika! TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 Osmanlıspor: 0 - Son Dakika

Son dakika! TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 Osmanlıspor: 0

Son dakika spor haberine göre TFF 1. Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

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Maçtan dakikalar

27. dakikada sağ kanattan Kağan Miray Bağış'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Papa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Mertan Caner Öztürk'ün yaptığı orta şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

86. dakikada Erdem Çetinkaya'nın sol taraftan yerden içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinde topla buluşan Mertan Caner Öztürk'ün sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Yiğit'te kaldı.

87. dakikada Rıdvan Şimşek'in sağ kanattan içeri çevirdiği topa Enes'in kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90. dakikada sağ taraftan Melih Kabasakal'ın içeri çevirdiği topa kale önünde İbrahim Yılmaz'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+5. dakikada sol taraftan Mertan Caner Öztürk'ün içeri çevirdiği topa kale önünde Erdem Çetinkaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Yiğit'te kaldı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Ali Saygın Önel xx, Hakan Yemişken xx

İstanbulspor: Halil Yiğit Yitmez xx, Rıdvan Şimşek xx, Mehmet Yeşil xx, Wellinton xx, Alperen Çaylak xx (Ali Aytemur dk. 90+1 ?), Eslem Öztürk xx (Cajic dk. 86 ?), Berkay Görmez xx, Kağan Miray Bağış xx (Muhammed Enes Durmuş dk. 64 x), Issah xx (Melih Kabasakal dk. 46 x), Onur Ergün xx, Papa xx (İbrahim Yılmaz dk. 46 x)

Yedekler: Yusuf Alkan, Uygar Mert Zeybek, Berk Ali Nizam, Erdem Şen, Yusuf Ali Özer

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Ali Ülgen xx, Atakan Çankaya xx (Okan Deniz dk. 88 ?), Mehmet Yiğit xx, Ali Eren İyican xx (Tamer Aşık dk. 62 x), Tunahan Keskin xx, Doğukan Efe xx (Barış Zeren dk. 74 x), Mertan Caner Öztürk xx, Beykan Şimşek xx (Halil İbrahim Esen dk. 74 x), Blagojevic xx, Erdem Çetinkaya xx

Yedekler: Bayram Kılıç, Berkay Anıl Demir, Batuhan Yılmaz, Oğuz Yıldırım

Teknik Direktör: Ali Güneş

Gol: İbrahim Yılmaz (dk. 90) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Doğukan Efe, Tamer Aşık, Blagojevic (Osmanlıspor), Issah, Melih Kabasakal (İstanbulspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Mertan Caner, İstanbulspor, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika! TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 Osmanlıspor: 0 - Son Dakika Spor
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