Son dakika! TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 Osmanlıspor: 0

90. dakikada sağ taraftan Melih Kabasakal'ın içeri çevirdiği topa kale önünde İbrahim Yılmaz 'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

87. dakikada Rıdvan Şimşek 'in sağ kanattan içeri çevirdiği topa Enes'in kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Mertan Caner Öztürk'ün yaptığı orta şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında İstanbulspor , sahasında karşılaştığı Osmanlıspor 'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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