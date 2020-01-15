Son Dakika | TFF, 18. hafta hakemlerini açıkladı - Son Dakika
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Son Dakika | TFF, 18. hafta hakemlerini açıkladı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, 18. hafta maçlaırnın hakemlerini açıkladı.

Son Dakika | TFF, 18. hafta hakemlerini açıkladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, 18. hafta maçlaırnın hakemlerini açıkladı.


Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Mete Kalkavan, Süper Lig'in 18. haftasında görev alamadı.


Açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle;


17 Ocak Cuma:


20.00 MKE Ankaragücü- İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy


18 Ocak Cumartesi:


14.00 Aytemiz Alanyaspor- Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık


17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat


20.00 Gaziantep FK- Fenerbahçe: Hüseyin Göçek


19 Ocak Pazar:


13.30 Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan


16.00 Trabzonspor- Kasımpaşa: Zorbay Küçük


16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu


19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan


20 Ocak Pazartesi:


20.00 Çaykur Rizespor- Gençlerbirliği: Arda Kardeşler


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Türkiye Futbol Federasyonu, İttifak Holding, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:37 
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