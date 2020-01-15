Son Dakika | TFF, 18. hafta hakemlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 18. hafta maçlaırnın hakemlerini açıkladı.



Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Mete Kalkavan, Süper Lig'in 18. haftasında görev alamadı.



Açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle;



17 Ocak Cuma:



20.00 MKE Ankaragücü- İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy



18 Ocak Cumartesi:



14.00 Aytemiz Alanyaspor- Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık



17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat



20.00 Gaziantep FK- Fenerbahçe: Hüseyin Göçek



19 Ocak Pazar:



13.30 Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan



16.00 Trabzonspor- Kasımpaşa: Zorbay Küçük



16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan



20 Ocak Pazartesi:



20.00 Çaykur Rizespor- Gençlerbirliği: Arda Kardeşler



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