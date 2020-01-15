Son Dakika | TFF, 18. hafta hakemlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 18. hafta maçlaırnın hakemlerini açıkladı.
Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Mete Kalkavan, Süper Lig'in 18. haftasında görev alamadı.
Açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle;
17 Ocak Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü- İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Aytemiz Alanyaspor- Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık
17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
20.00 Gaziantep FK- Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
19 Ocak Pazar:
13.30 Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor- Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor- Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
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