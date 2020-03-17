Son dakika... TFF'den Fatih Terim'e yanıt!

Fatih Terim'in derbi sonrası liglerin ertelenmemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalara yanıt veren Yardımcı, "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim. Müsaade etsin, UEFA ile görüşmeleri video konferans ile mi, buluşarak mı yaparız, bunu bilecek aklım var, tecrübem de var, merak etmesin." ifadelerini kullandı.