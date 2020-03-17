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Son dakika... TFF'den Fatih Terim'e yanıt!
6 saat önce
Fatih Terim'in derbi sonrası liglerin ertelenmemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalara yanıt veren Yardımcı, "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim.
Fatih Terim'in derbi sonrası liglerin ertelenmemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalara yanıt veren Yardımcı, "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim. Müsaade etsin, UEFA ile görüşmeleri video konferans ile mi, buluşarak mı yaparız, bunu bilecek aklım var, tecrübem de var, merak etmesin." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:24
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