Son dakika... TFF'den Fatih Terim'e yanıt! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika... TFF'den Fatih Terim'e yanıt! - Son Dakika Spor

Son dakika... TFF'den Fatih Terim'e yanıt!

6 saat önce

Fatih Terim'in derbi sonrası liglerin ertelenmemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalara yanıt veren Yardımcı, "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim.

Son dakika... TFF'den Fatih Terim'e yanıt!, System.String[]

Fatih Terim'in derbi sonrası liglerin ertelenmemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalara yanıt veren Yardımcı, "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim. Müsaade etsin, UEFA ile görüşmeleri video konferans ile mi, buluşarak mı yaparız, bunu bilecek aklım var, tecrübem de var, merak etmesin." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:24 
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