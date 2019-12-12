SON DAKİKA | TFF'den flaş harcama limiti açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor SON DAKİKA | TFF'den flaş harcama limiti açıklaması - Son Dakika Spor

SON DAKİKA | TFF'den flaş harcama limiti açıklaması

6 saat önce

Değişikliğin kamuoyunda çeşitli değerlendirmelere yol açtığının vurgulandığı açıklamada, değişikliklerin yeni şartlardan kaynaklandığı belirtildi.

SON DAKİKA | TFF'den flaş harcama limiti açıklaması, System.String[]

Değişikliğin kamuoyunda çeşitli değerlendirmelere yol açtığının vurgulandığı açıklamada, değişikliklerin yeni şartlardan kaynaklandığı belirtildi.


Naklen yayın gelirlerinin azalmasının ardından Kulüpler Birliği Vakfının talebinin de değerlendirildiğine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Öncelikle hatırlatmak isteriz ki, talimatın yayınlanarak yürürlüğe girdiği 28 Haziran 2019 tarihinden sonra değişen koşullar nedeniyle Takım Harcama Limitleri'nin hesaplanması konusunda yeni bir değerlendirme yapılması zaruri olmuştur. Bu kapsamda; yayıncı kuruluşla 2 Ağustos 2019 tarihinde ek sözleşmenin yapılmasının ardından naklen yayın gelirlerinin yüzde 13'ü geçen oranda azalması ve reel faiz oranlarının düşmesi sonrasında Kulüpler Birliği'nin talebi de değerlendirilerek;


1- 2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine,


2- Kurula başvuru halinde, Takım Harcama Limitleri belirlenirken kulüplerin son bilanço tarihindeki finansal kredilerine uygulanan TL - Libor 5 faiz oranı yerine güncel reel borçlanma faiz oranlarına göre finansman giderlerinin hesaplanmasına,


3- Süper Lig'e yükselen kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nin hesaplanmasında ise Süper Lig'i 7-15 sırasında tamamlamış takımların ortalamasının alınarak hesaplanması usulünün yanı sıra, bu kulüplerin Takım Harcama Limiti'ne esas gelir ve gider kalemlerini bağımsız denetim şirketi tarafından onaylanmış raporları ile kurula başvurmaları halinde talimatta ön görülen esaslara göre hesaplanmasına karar verilmiştir.


Dolayısıyla bu değişikliklerin karşı karşıya kalınan yeni şartlardan kaynaklı yapıldığı göz önünde bulundurulmalıdır."


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:18 
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