Son dakika! TFF Etik Kurulundan Sumudica'ya kınama - Son Dakika

Son dakika! TFF Etik Kurulundan Sumudica'ya kınama

29.12.2020 17:11
Son dakika! TFF Etik Kurulundan Sumudica'ya kınama, System.String[]

Son dakika spor haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya "Yazılı medya aracılığı ile kınama" yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya "Yazılı medya aracılığı ile kınama" yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Marius Sumudica'nın 29.09.2020 tarihinde medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle, Etik Kurulu Talimatı'nın Genel Yükümlülük başlıklı 10. maddesinin, Tahrik Edici Davranış ve Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma başlıklı 12. madde (d) bendi kapsamında etik davranış ilkesi ihlali oluşturduğuna ve takdiren 'Yazılı medya aracılığı ile kınama' yaptırımının uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.

Futbol Federasyonu, Etik Kurulu, Karar, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! TFF Etik Kurulundan Sumudica'ya kınama - Son Dakika Spor


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