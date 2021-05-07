Son Dakika: TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti - Son Dakika
Son Dakika: TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti
07.05.2021 11:54
Son dakika: Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusu reddedildi. TFF'den, "Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
7.05.2021 12:03:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti - Son Dakika