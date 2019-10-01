Son Dakika: TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası itirazını reddetti

Spor Arena Özel | Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı itirazı reddetti. Kararın MHK'nin görüşü doğrultusunda alındığı ifade edildi.



TFF DE DUYURDU: BAŞVURU REDDEDİLDİ



TFF Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.



Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi. Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti.



Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi. Yine Van Spor Futbol Kulübü ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı.



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