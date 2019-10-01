Son Dakika Haberleri: Son Dakika: TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası itirazını reddetti
Son Dakika Spor Haber

Son Dakika: TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası itirazını reddetti

8 dakika önce

Spor Arena Özel | Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı itirazı reddetti.

Son Dakika: TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası itirazını reddetti, System.String[]

Spor Arena Özel | Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı itirazı reddetti. Kararın MHK'nin görüşü doğrultusunda alındığı ifade edildi.


TFF DE DUYURDU: BAŞVURU REDDEDİLDİ


TFF Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.


Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi. Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti.


Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi. Yine Van Spor Futbol Kulübü ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı.


Eljif Elmas'ın Napoli performansını izliyoruz;

Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı tekrar başvurusunu reddetti
Son dakika: TFF, Suat Arslanboğa ile olan sözleşmesini feshetti Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile yollar ayrılıyor Arkadaşının saatini çalan Diaby-Fadiga takımdan kovuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:24:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son Dakika: TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası itirazını reddetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]