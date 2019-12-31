Son Dakika | TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı - Son Dakika
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Son Dakika | TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

6 saat önce

TFF'den yapılan açıklama şöyle;Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.

Son Dakika | TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı, System.String[]

TFF'den yapılan açıklama şöyle;


Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:


Kulüp Adı - Harcama Limiti


1.GALATASARAY A.Ş.


451.659.184-TL


2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK


179.821.014-TL


3.BEŞİKTAŞ A.Ş.


275.335.170-TL


4.TRABZONSPOR A.Ş.


126.552.658-TL


5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR


97.575.509-TL


6.FENERBAHÇE A.Ş.


224.731.066-TL


7.ANTALYASPOR A.Ş.


59.355.091-TL


8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR


83.192.355-TL


9.AYTEMİZ ALANYASPOR


100.032.618-TL


10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR


69.092.764-TL


11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.


121.001.299-TL


12.DEMİR GRUP SİVASSPOR


82.439.445-TL


13.MKE ANKARAGÜCÜ


83.167.107-TL


14.KASIMPAŞA A.Ş.


90.647.027-TL


15.GÖZTEPE A.Ş.


88.726.737-TL


16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.


96.545.656-TL


17.GENÇLERBİRLİĞİ


84.125.951-TL


18.YUKATEL DENİZLİSPOR


78.184.551-TL


2019-2020 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/E Maddesinde belirtilen sapma oranları (2019-2020 sezonu için % 30) profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili bakımından yukarıda açıklanmış olan takım harcama limitlerine dahil edilir.


İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Süper Lig kulüpleri, Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/İ Maddesi hükümlerine göre tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini önceden Kurula sunmak ile yükümlüdür. Kulüplerin futbolcu sözleşmelerinin takım harcama limitlerini aşıp aşmadığına Kurul tarafından karar verilecektir.


*Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:41 
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