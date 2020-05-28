Son dakika! TFF, Süper Lig ve Türkiye Kupası ile ilgili kararını verdi! Düşme olacak mı? - Son Dakika

Son dakika! TFF, Süper Lig ve Türkiye Kupası ile ilgili kararını verdi! Düşme olacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.

Son dakika! TFF, Süper Lig ve Türkiye Kupası ile ilgili kararını verdi! Düşme olacak mı?, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi. Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak. Maç günleri uygulanacak talimatlar ise TFF tarafından açıklanacak.

TFF ayrıca IFAB tarafından uygun görülen ve Almanya'da da uygulanmaya başlanan maçlarda 5 oyuncu değişikliği uygulamasını yürürlüğe koyma kararı aldı.

'KÜME DÜŞME KALDIRILSIN' DİYEN 7 KULÜP

TFF ile Kulüpler Birliği'nin yaptığı son toplantıya 7 kulübün yaptığı 'küme düşme kaldırılsın' önerisi damga vurmuştu. Futbol kamuoyunda uzun uzun tartışılan bu öneriyi hangi kulüplerin sunduğu da ortaya çıkmıştı. Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, yazısında Kayserispor, Konyaspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Malatyaspor ve Rizespor'un bu öneri yapan kulüpler olduğunu ifade etmişti.

TFF'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan olağanüstü süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte, futbola dönüş için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir.

Devletimiz ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlarla istişare içerisinde dünyadaki uygulamalara da bakarak insan sağlığı önceliğinden hareketle ve her türlü ihtimal düşünülerek kalan maçların oynanarak tamamlanması için Federasyonumuzca büyük çaba gösterilmektedir.

Bu kapsamda Süper Lig'in 12 Haziran'da başlatılması ve kulüplerimizin talepleri ile ilgili TFF Yönetim Kurulu ve TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır.

Toplantıda şu kararlar alınmıştır:

1- Federasyonumuz ve 18 Süper Lig Kulübünün sezonun geride kalan kısmının tamamlanmasına yönelik ortak mutabakat ve isteği ile, 12 Haziran'da maçların başlatılması kararı sonrasında tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Bugünkü toplantıda, alınacak önlemler ve gerekli talimat değişiklikleri ile ilgili çalışmalar bitmiş olup detaylı bilgiler kamuoyu ile en kısa sürede paylaşılacaktır.

2 - TFF Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfı ile gerçekleştirilen toplantıda 7 kulübümüz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen bu sezon küme düşmenin kaldırılmasına dair öneriyi değerlendirmiştir. FIFA ve UEFA'nın her zaman altını çizdiği gibi şampiyonun ve küme düşen takımların sportif sonuçlarla belirlenmesi uygun bulunmuş, sezonun ilan edilen mevcut statüde tamamlanması yönünde fikir birliğine varılmıştır.

3 - Futbolcu sağlığını korumak amacıyla IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonların takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geride kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alınmıştır. Bu değişiklikler devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecektir. Böylece kulüplerimiz bir maçta daha fazla oyuncuyu kullanma şansına sahip olacaktır.

4 - Kulüplerimizden gelen talep üzerine, Süper Lig takımlarının rezerv takım kurarak alt liglerde yarışması isteği doğrultusunda çalışmalara başlanmış, konuyla ilgili Futbol Komitesi oluşturulması kararlaştırılmıştır. 21 yaş altı oyuncuların değerlendirilmesini hedefleyen bu projeyle kulüplerimizin genç oyuncu yetiştirme çabaları da desteklenecektir.

5 - Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftalık müsabaka programı gün içerisinde kamuoyuna ilan edilecektir.

6 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır.

7 - Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının başlaması ve sağlıklı bir ortamda oynanmasına ilişkin talimat yarın kamuoyuna duyurulacaktır.

8 - Kulüplerimizin kalan 8 haftadaki deplasman seyahatlerinde ekonomik kolaylık sağlanması konusunda ana sponsorumuz Türk Hava Yolları ile görüşme yapılmış ve olumlu geri dönüş alınmıştır. Bu konuda değerli destekleri için THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın Mehmet İlker Aycı'ya teşekkürlerimizi sunarız.

Gerek futbola dönüş, gerekse Türk futbolunu ve kulüplerimizi ileriye taşıyacak konularla ilgili çalışmalarımız devam edecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 05:09 

Son Dakika Spor Son dakika! TFF, Süper Lig ve Türkiye Kupası ile ilgili kararını verdi! Düşme olacak mı? - Son Dakika Spor
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