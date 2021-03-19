Son dakika: TFF: Üst Klasman hakemimizin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır
19.03.2021 12:06
Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimizin 17.03.2021 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.
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