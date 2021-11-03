TGB'liler gözaltına alınan arkadaşları için adliye önünde basın açıklaması yaptı - Son Dakika

TGB üyeleri, Amerikan askerinin başına çuval geçirme girişimi eylemi nedeniyle gözaltına alınarak bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen arkadaşlarına destek için adliye önünde toplandı.Grup adına Dilek Çınar basın açıklaması yaptı. Arkadaşlarına destek olmak için toplandıklarını belirten Çınar, "Amerikan askerinin başına çuval geçirdik çünkü o Amerika ki dünyamızı kana bulamak isteyen vatanımızı milletimizi bölmek isteyen Amerika'dır" dedi.
Grup, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.
Kaynak: DHA
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