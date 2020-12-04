Son dakika: TGK Başkanı Kolaylı "ilan tarifesi artışı"nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlanan "ilan tarifesi artışı"nın yerel basın için büyük önem taşıdığını belirtti.

Kolaylı, yaptığı yazılı açıklamada, BİK'in yerel basına yönelik çalışmalarını önemsediklerini aktardı.

BİK'in kasım ayı olağan genel kurul toplantısında alınan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yüzde 20 oranındaki ilan tarifesi artışının 1 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceğini aktaran Kolaylı, şunları kaydetti:

" Bu karar, salgın döneminde zor koşullarda fedakarca görev yapan yerel basın kuruluşları için çok rahatlatıcı oldu. Toplam 36 üyeden oluşan BİK Genel Kurulu'nda, TGK'yi temsil eden arkadaşlarımızla birlikte yerel basının sorunlarını gündeme getirerek, çözüm önerilerimizi sunuyoruz. BİK Genel Kurulu'nun 30. dönem 6. toplantısı 18 Kasım'da yapılmıştı. Toplantıda, tirajı 50 binin altındaki gazeteler için uygulanan ve 'sütun/cm' fiyatı 17 lira olan ilan bedeli, 2021 yılı için geçerli olmak üzere 20,40 liraya yükseltildi. Tirajı 50 binin üzerindeki gazeteler için uygulanan ilan tarifesi de yüzde 5 artışla 49,35 lira oldu."