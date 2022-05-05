Son dakika... Thodex davasında savunma yapan Faruk Fatih'in Özer'in abisi: "Asıl mağdur Thodex ailesidir" - Son Dakika
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Son dakika... Thodex davasında savunma yapan Faruk Fatih'in Özer'in abisi: "Asıl mağdur Thodex ailesidir"

05.05.2022 14:14

Son dakika haberi: Thodex davasında savunma yapan Faruk Fatih'in Özer'in abisi: "Asıl mağdur Thodex ailesidir"İSTANBUL Kripto para borsası 'Thodex' davasında firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Thodex davasında savunma yapan Faruk Fatih'in Özer'in abisi: "Asıl mağdur Thodex ailesidir"

İSTANBUL Kripto para borsası 'Thodex' davasında firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Faruk Fatih Özer'in abisi, kardeşinin yurt dışına çıktığını haberlerden öğrendiğini söyleyerek, "Dosyada mağdur olarak bulunan kişiler gerçek mağdurlar değildir. Burada mağdur olan Thodex ailesi ve Özer ailesidir. Babam zararları gideriyor. İyi niyetimiz ortadadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Özer'in kız kardeşi ise, mağdurların zararını gidermek için maddi gücünün olmadığını söyledi.

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle sistemin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce konferans salonunda görülen duruşmaya, firari Faruk Fatih Özer'in abisi sanık Güven Özer ve kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, zararları giderilen bazı müştekilerin şikayetten vazgeçtiklerini tutanağa geçirdi.

"Güvendiğimden dolayı hesabımı kardeşime vermiştim"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben ve buradaki arkadaşlarım vatanına ve milletine karşı art niyetli davranışlarda bulunmamıştır. Kardeşim Faruk Fatih Özer, 'hesabını kullanabilir miyim?' dedi ve aile içindeki güven ilişkisinden dolayı hesabımı verdim. Yönetici konumunda oldugum söyleniyor. Bana yöneticilik yetkisi verilmemiştir" dedi.

"Burada asıl mağdur olan Thodex ve Özer ailesidir"

Kardeşinin yurt dışına çıktığını haberlerden öğrendiğini söyleyen sanık, "'İnsanları dolandırıp kaçtı' deniyordu. Kardeşim Faruk Fatih Özer, sahibi olduğu platform üzerinden kamuoyu açıklaması yapmıştı. Birileri insanları negatif yönde tetikleyerek itibar suikastı gerçekleştirdi. Dosyada mağdur olarak bulunan kişiler gerçek mağdurlar değildir, burada mağdur olan thodex ailesi ve Özer ailesidir. Babam zararları gideriyor. İyi niyetimiz ortadadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

"Büyüme endeksli olan bir firmaydık"

Tutuklu sanık Serap Özer, şirkette ön muhasebeci olarak işe başladığını anlatarak, "Burada evrak takibi yapıyordum. 2018 yılından beri oradayım. Her zaman büyümeye endeksli bir firmaydı. Kardeşim yurt dışına çıkmadan önce çağrı merkezi ekibimizi büyütmeye çalışıyorduk. Biz aslında Koineks Teknoloji olarak büyüme endeksli olan bir firmaydı. Şu anda dolandırıcılık suçuyla itham ediliyoruz. Biz normal Türkiye standartlarında çalışan bir firmaydık. Benim bir hesabım vardı. Standart bir kullanıcı olarak açmıştım. Kardeşim Faruk Fatih Özer, 'lazım' diyerek benden kimlik ve pasaport bilgilerimi istemişti. Kardeşim olduğu için vermiştim. Sonra verdiğimi bile unuttum" dedi.

Hesabına yatırılan 13 milyon lira soruldu

Mahkeme başkanının, sanık Serap Özer'e, "Senin hesabına 13 milyonun üzerinde bir miktarda para senin bilgilerinle yatırılmış" demesi üzerine ise sanık Serap Özer, "Bana al sat hesap hareketini gösterdiklerinde bu benim hesabım değil dedim. Faruk'a verdiğimi sonradan hatırladım. Benim 2 tane banka hesabım var şu an sadece. O parayı Faruk mu yatırdı başkası mı bilmiyorum" dedi.

"Mağdurların zararını gidermek için maddi gücüm yok"

Mahkeme başkanı mağdurların zararını gidermeyi isteyip istemediğini sordu. Sanık, "Ben şirkette sadece bir muhasebeciyim. Böyle bir maddi gücüm yok" şeklinde cevapladı. Sanık Serap Özer savunmasının devamında, "Ben bir senedir zor şartlarda cezaevinde kalıyorum. Ben bu zamana kadar herhangi bir suça karışmadım. Eğer gerçekten suçlu olsaydım ben kaçmaz mıydım? Polisler aradıklarında teslim oldum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"Thodex ile ilk ilişkim müşteri olarak başladı"

Tutuklu sanık Cem Uzunoğlu, "Kripto varlıklara ilgim olduğundan bu borsada hesap açtım. Thodex ile ilk ilişkim müşteri olarak başladı" diyerek bir arkadaşının tavsiyesi ile şirkette yazılımcı olarak işe bulduğunu anlattı.

"Yönetici değilim, çalışanım"

Görev ve yetki sınırlarının haricinde kimseye bir talimat vermediğini söyleyen sanık Uzunoğlu, "Şirket yöneticisi değilim. Sadece yazılım alanında yetki verilmiş bir çalışanım. Şirket içinde iddia edildiği gibi bir örgüt var ise bu örgütte yöneticilik vasfım yoktur. Ben sistemin güvenliği ve performansını gözeten teknik kararlar dışında hiçbir karar mekanizmasına dahil olmadım. 1 yıldır haksız yere tutukluyum. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Suçlu olduğuma inanmıyorum. Zarar giderme gibi bir talebim yok" diyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Faruk Fatih Özer'in avukatı Sevgi Erarslan söz alarak, firari sanık Faruk Fatih Özer'in el yazısı ile yazılmış vekaletnamesini dosyaya sunduklarını ve sanık Cem Uzunoğlu'na soru sormak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı, noter aracılığıyla sunulan bir vekaletname olmaması sebebiyle avukatın bu talebini reddetti. Duruşmaya ara verildi.

Son dakika... Thodex davasında savunma yapan Faruk Fatih'in Özer'in abisi: Asıl mağdur Thodex ailesidir
Son dakika... Thodex davasında savunma yapan Faruk Fatih'in Özer'in abisi: Asıl mağdur Thodex ailesidir
Son dakika... Thodex davasında savunma yapan Faruk Fatih'in Özer'in abisi: Asıl mağdur Thodex ailesidir
Son dakika... Thodex davasında savunma yapan Faruk Fatih'in Özer'in abisi: Asıl mağdur Thodex ailesidir

YORUMLAR
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Thodex davasında Faruk Fatih Özer'in abisinden şaşırtan savunma: Asıl mağdur biziz! Thodex davasında Faruk Fatih Özer'in abisinden şaşırtan savunma: Asıl mağdur biziz! NFT'lerden nasıl para kazanılır? – Liquidifty NFT pazaryerinin uzmanları cevaplıyor NFT'lerden nasıl para kazanılır? – Liquidifty NFT pazaryerinin uzmanları cevaplıyor Son dakika: Thodex'te dolandırıcılık davasında 21 sanığın yargılanmasına başlandı Son dakika: Thodex'te dolandırıcılık davasında 21 sanığın yargılanmasına başlandı

Faruk Fatih Özer, Kripto, Thodex, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Thodex davasında savunma yapan Faruk Fatih'in Özer'in abisi: 'Asıl mağdur Thodex ailesidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Thodex davasında savunma yapan Faruk Fatih'in Özer'in abisi: "Asıl mağdur Thodex ailesidir" - Son Dakika
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