400 bin kişiyi mağdur ederek 108 milyon dolar vurgun yapan Thodex'in kurucu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçmıştı. Türkiye'den özel bir ekip Arnavutluk'a giderek yerel kuvvetlerle birlikte Özer'i didik arıyor. Thodex vurgununda Özer'in dışında 3 kritik isim daha firariydi.
Kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer kritik 3 isim olarak aranıyordu.Kritik isimlerden olan firari Rana Azap yakalandı. Azap'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi - Son Dakika Ekonomi