Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi - Son Dakika

Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi

18.05.2021 11:42
Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi, System.String[]

Son dakika: Binlerce kişiyi mağdur eden kripto para şirketi Thodex'in finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu vurgulanıyordu.

400 bin kişiyi mağdur ederek 108 milyon dolar vurgun yapan Thodex'in kurucu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçmıştı. Türkiye'den özel bir ekip Arnavutluk'a giderek yerel kuvvetlerle birlikte Özer'i didik arıyor. Thodex vurgununda Özer'in dışında 3 kritik isim daha firariydi.

3 KRİTİK İSİMDEN BİRİ YAKALANDI

Kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer kritik 3 isim olarak aranıyordu.Kritik isimlerden olan firari Rana Azap yakalandı. Azap'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi - Son Dakika Ekonomi


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