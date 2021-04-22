Son dakika! Thodex'in merkezinde polis arama yapıyor

Son dakika habere göre Kripto para borsası Thodex'in merkezinde polis tarafından arama yapılıyor.

Kripto para borsası Thodex'in merkezinde polis tarafından arama yapılıyor. Thodex'in internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine harekete geçildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şirketin yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatılırken, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda bulunulmuştu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şirkete ait olduğu belirtilen Kadıköy'deki ofiste arama yapıyor.

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