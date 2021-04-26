Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer 'in de arasında bulunduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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