Türk Hava Yolları'nın Almanya'da devam eden bir davası hakkında bazı basın yayın organlarında çıkan davanın kaybedildiğine yönelik iddiaları Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yalanladı.

THY'ye ait biletlerin uygunsuz kullanılması iddiaları sonucu işten çıkarılan Türk Hava Yolları personelinin Köln 'de açtığı davaya THY avukatlarının duruşmalara katılmaması sebebiyle kaybettiği haberlerine yalanlama geldi.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. THY'nin davayı kaybettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Üstün," Bazı haber mecralarında ortaklığımızın, Almanya'da bir iş mahkemesini hukuki danışmanlarımız ve Almanya'daki birimlerimizin mahkemeye katılmaması nedeniyle kaybettiği bilgisi paylaşılmıştır. Haberde bahsi geçen yargı süreci devam etmekte ve titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL